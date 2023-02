El Papa pidió rever condena de un obispo en Nicaragua

lunes 13 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El papa Francisco recordó ayer “con preocupación” al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado en Nicaragua a 26 años de prisión, y reclamó un “ejercicio paciente del diálogo” en el país latinoamericano para alcanzar la paz, al tiempo que pidió soluciones a los “responsables políticos” de la crisis.

“Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido no poco. Y no puedo no recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Roland Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel”, dijo el pontífice tras pronunciar la oración dominical del Ángelus en el Vaticano.

En las últimas horas, Álvarez fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión en Nicaragua imputado con cargos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato a las autoridades.

En su mensaje a los fieles reunidos en Plaza San Pedro, el Papa recordó también “a las personas que fueron deportadas a los Estados Unidos”, en referencia a los 222 ciudadanos enviados por el gobierno de Nicaragua al país norteamericano.

Álvarez estaba detenido por las autoridades desde el pasado 19 de agosto de 2022 en arresto domiciliario, y desde el 9 de febrero en la cárcel La Modelo de Tipitapa, luego de negarse a abordar el avión junto a otros presos políticos que fueron deportados.

En 2018, monseñor Rolando Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en la nación.