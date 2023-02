Depeche Mode vuelve al ruedo con nuevo disco y adelantó tema

lunes 13 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Depeche Mode, la banda británica pionera de la electrónica, regresa con nuevo álbum y ya se puede escuchar el primer sencillo “Ghost Again”.

Había mucha expectativa entre sus fanáticos por esta nueva canción que ya está disponible en plataformas, mientras que el disco completo titulado “Memento Mori” sonará a partir del 24 de marzo en streaming.

La banda también anunció que el álbum tendrá cuatro ediciones en doble vinilo rojo, rojo translúcido, negro y transparente.

Es el primer material que lanza Depeche Mode luego de la muerte de su tecladista Andrew Fletcher el año pasado.

Para mí, “Ghosts Again” captura el equilibrio perfecto entre melancolía y alegría”, destacó Dave Gahan, cantante del grupo, mientras que su compañero Martin Gore resaltó que “no es frecuente que grabemos una canción y que no me canse de escucharla en pocos días, pero ‘Ghosts again’ me tiene enganchado”.

Con 120 millones de copias vendidas a lo largo de su carrera, el grupo pasó por distintas etapas desde la electrónica al pop.

“Memento Mori” es el material número 15 de su carrera y tiene como productor a James Ford y Marta Salogni, y su gestación tuvo lugar durante las primeras etapas de la pandemia de la covid-19.

Las doce nuevas canciones de “Memento Mori” recorren múltiples estados de ánimo, desde la paranoia hasta alcanzar la catarsis y la alegría, pasando por la obsesión.

Gahan, en una entrevista con NME, contó que el material lo comenzaron con Fletcher, pero que no llegó a grabar: “Él nunca escuchó nada de eso, lo cual es realmente triste para mí porque hay canciones en este disco en las que sé que diría: ‘Esto es lo mejor que hicimos en años’. Puedo oír su voz”.