Chango Spasiuk, premiado en el Festival de Chamamé de Federal por su aporte a la cultura

lunes 13 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El sábado se vivió la segunda noche del Festival Nacional del Chamamé de Federal, Entre Ríos, que regaló emotivos momentos.

Entre la grilla de artistas de la velada que se transmitió por la TV Pública se encontraron Antonio Tarragó Ros que hizo un homenaje a su padre Tarragó Ros “El Rey del Chamamé” al cumplirse este año el centenario de su nacimiento, también Manuel Cruz y Estampas Correntinas y el misionero Chango Spasiuk, entre otros.

El acordeonista oriundo de Apóstoles se presentó junto al emsable de jovenes llamado Taco y Suela y fue ovacionado con cada intepretación.

Hasta que en un momento del show, los conductores del evento se acercaron al músico y lo sorprendieron al entregarle el Cachencho de Bronce, un galardón reservado a los artistas de gran trayectoria en el ámbito de la música popular del Litoral y una distinción por el aporte a la cultura.

Chango, visiblemente emocionado agradeció por la distinción que otorga el comité organizador del festival.

“No me lo esperaba”

Y luego, en la conferencia de prensa, el prestigioso músico misionero expresó: “Estoy muy contento, no me lo esperaba... es muy bello... y lo más bello es que la gente considere lo que uno hace, lo valore, lo respete”. Y añadió que, “es un reconocimiento muy lindo porque mucha gente trabaja para poder otorgarlo: hay que hacer esta placa, poner el nombre, hay que pensar en ese nombre. Y pensar es pensar en algunas cosas buenas que hay alrededor de esa persona que está siendo homenajeada y eso para mí es muy hermoso”.

En tanto, acerca del público que colmó el predio del festival indicó, “hemos tenido un público súper receptivo que me deja tocar mi música; ustedes saben que tengo una impronta particular dentro de la tradición del chamamé y sin embargo son todos muy respetuosos porque me dejan tocar mi manera de tocar el chamamé”.

Asimismo, consultado por su ensable, conformado por músicos muy jóvenes y que suenan muy bien, destacó, “este proyecto me pone sumamente feliz, yo llamo Taco y Suela y es encontrarme con estos músicos de 12, 14 años, todos músicos súper jóvenes que han querido estar. Ensayamos y ellos estudiaron un poco la dinámica de mi repertorio y también estoy contento de homenajear a Tarragó en su centenario; claro que estaba su hijo Antonio, pero lo imporntate que es Tarragó para el chamame y cuando empezás a tocar chamame y siempre es lindo volver a esas composiciones”.

Chango explicó que este ensamble es uno de los tantos proyectos que tiene, y que le gustaría encontrar espacios en Buenos Aires donde tocar con Taco y Suela para que los músicos jóvenes que hacen folclore puedan tener un espacio.

La Comisión organizadora del Festival Nacional del Chamamé entrega desde 1993 el Cachencho de Bronce, una placa con que distingue a músicos y personalidades del ámbito chamamecero y de la cultura, El Cachencho tiene como modelo original a la talla de madera creada por Raúl Androsiuk enmarcada en bronce.

En sus redes, la comisión señaló: “Federal ya entregó su Cachencho de Bronce 2023: ¡Bienvenido a la historia Chango Spasiuk!”

La 48ª edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal tenía su cierre anoche con las actuaciones de Teresa Parodi, Los Sheridan, Los de Imaguaré, Tolato Trío y Damian Lemes, entre otros.