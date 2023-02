Andrés Paredes desembarca en Madrid con sus mariposas migrantes

domingo 12 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Las migraciones humanas son hoy casi tan constantes como las de la naturaleza misma, como las de las mariposas. Muchas veces son migraciones temporarias. Así lo entiende Andrés Paredes que desembarca en Madrid como uno de los atractivos principales de Conexión Buenos Aires-Madrid.

El programa impulsado por el Ministerio de Cultura porteño eligió al misionero como uno de sus máximos representantes y colocará así una inmensa mariposa migrante suya sobre la fachada del edificio Casa de América como símbolo de unión entre Argentina y España.

Además de esa intervención, el centro cultural madrileño también albergará en su Sala Torres García, La revolución de las Mariposas, una muestra de Paredes compuesta por 10 acuarelas de 100 x 70, calados en papel y una instalación central de 60 esculturas de mariposas multicolores hechas en resina y madera.

Estará disponible desde el 1 de marzo y Paredes viajará el miércoles 22 a la capital española para comenzar el montaje.

Según explicó a El Territorio, las obras las hizo durante estos meses de verano en su tierra natal y ayer volvió a su estudio en Buenos Aires para terminar de ajustar los detalles previos al viaje intercontinental.

‘‘Las pinturas son una serie nueva, completamente inédita. Son unas tintas y acuarelas sobre papel de 1 metro por 70 que representan a las plantas hospederas y los huevos de las mariposas’’, comenzó explicando el artista. ‘‘Y ahí está la metáfora de la muestra porque cada mariposa necesita de una planta hospedera para poder sobrevivir. Si no existe la planta hospedera, la mariposa no puede poner sus huevos y sus orugas no van a tener donde alimentarse, entonces es como todo un circuito de supervivencia’’, agregó sumando el análisis del ciclo de ida y vuelta que se da entre la migración entre Argentina y España.

Asimismo, la mariposa que engalanará la fachada del edificio español está inspirada en la especie lepidoptera migrante nativa de la Ciudad de Buenos Aires, es una hembra también conocida como ‘cuatro ojos’. La obra fue hecha en lona vinílica y calada a mano. Tiene 10 metros de alto por 5 de ancho y tal como indica el render previo, quedará en el frente del imponente edificio.

‘‘Hay como una metáfora de las mariposas para apostar a un porvenir, a un futuro’’, recalcó Paredes.

Teniendo en cuenta que las mariposas son siempre eje de interpretaciones varias, según el texto curatorial de Helena Ferronato ‘‘su transformación sin duda es un largo e intrincado camino, una gran apuesta a futuro signado por el esfuerzo, el desarrollo, el crecimiento y el no rendirse ante la adversidad’’. Ese es en parte el mensaje movilizante que dejará plasmado Paredes en Madrid.

Cabe resaltar que Conexión Buenos Aires Madrid es un programa artístico cultural que irá el 1 y el 15 de marzo con distintas propuestas. Más allá de las artes visuales, donde Paredes es protagonista, habrá teatro, cine, música, tango, fotografía, charlas y más.

‘‘Más de 10.000 kilómetros y un inmenso océano lo que las separa. A pesar de eso son ciudades hermanas y muy cercanas. Un conocido proverbio chino dice que ‘El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo’ y esto es lo que sucede en la conexión de Buenos Aires y Madrid, siempre pendientes una de la otra’’, reza la sinopsis de la muestra de Paredes.

Por otra parte, el prolífico artista misionero arrancó el año con todo y también durante su estadía en Apóstoles fue preparando una segunda exhibición que verá la luz el 30 de marzo en la galería madrileña L’Atelier Utópica. Según adelantó Paredes esta es ‘‘una muestra ya de trabajos más de galería, como cuadros’’.

Viajando con sus mariposas y con el espíritu libre, casi migrante que también lo caracteriza, Paredes sigue descollando arte en distintas partes del mundo, poniendo el asombro sobre la naturaleza para reflexiones sobre la condición humana.