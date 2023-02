Una comedia dramática con tinte latino y críticas dispares

domingo 12 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Se estrenó At Midnight, la comedia romántica con Mónica Barbaro y Diego Boneta.

El largometraje se centra en dos personajes con proyectos y visiones totalmente opuestas, quienes se encuentran en los caminos de la vida de la forma menos esperada. Sigue a un ambicioso gerente de hotel llamado Alejandro y a una estrella de cine hollywoodense de nombre Sophie. Dos desconocidos que serán unidos por el destino en la Riviera Maya. ¿Qué reacciones hay del filme? Entre los comentarios más relevantes se encuentra lo dicho por la periodista de Cine Courtney Howard de Variety, quien mencionó sin dudar que Boneta y Barbaro brillan en una comedia romántica corriente. “Aunque algunas de sus alegres propuestas son genuinamente atemporales y su crítica subyacente resulta un tanto retrograda”, añadió.

Por su parte, Ben Kenigsberg de The New York Times, apuntó que “los esfuerzos de las estrellas no son suficientes para contrarrestar el capricho forzado y los trucos formales cansados del cineasta”. También G. Allen Johnson de San Francisco Chronicle resaltó la interpretación de Mónica, expresando que “Barbaro demuestra con un encanto aparentemente sin esfuerzo que puede llevar adelante una comedia romántica. Pero con guiones tan disparatados como éste, ella y sus compañeros de reparto tienen que hacer un gran esfuerzo. Sin embargo, están a la altura”, aseveró

Completan el elenco Anders Holm; Casey Thomas Brown como Chris; Catherine Cohen como Rachel; Fernando Carsa como Tachi; Whitney Cummings como Margot y Maya Zapata como Aurelia. Es dirigida por Jonah Feingold, bajo el guión del mismo cineasta junto a María Hinojos y Giovanni Porta.