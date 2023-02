domingo 12 de febrero de 2023 | 6:30hs.

"Vuelvo agotado de cantar en la niebla. Por la autopista junto al mar hay gitanos", sonaba en los auriculares de Jeff y bien podría representar su situación en ese momento, pero el líder de The Commanders no sabía nada de castellano como para entender la letra de esa canción de Virus. Las coincidencias alcanzarían luego al nombre de la banda argentina. Jeff estaba muy cansado. El manager del grupo les había conseguido un espectáculo a 600 kilómetros de casa, en un local atestado de ebrios sin voluntad y lánguidas mujeres que esperaban inútilmente hallar a su príncipe entre esa caterva de bestias en dos patas. La actuación fue pésima, el público no reaccionó y el sonido no ayudó en nada.

Para colmo, la paga era exigua y hubo que regresar en la camioneta de un campesino, que les cobró la mitad del dinero obtenido para transportarlos, ya que se había roto el vehículo de la banda. Jeff iba tirado en la parte trasera de la camioneta y oía sin escuchar la radio en su teléfono móvil. La fatiga, la música y la monotonía del viaje le indujeron el sueño y no se dio cuenta de que todos bajaron en una gasolinera de la carretera para estirar las piernas y también hacer sus necesidades fisiológicas.

En la oscuridad de la noche en ese paraje desolado, se metió por la ventanilla el temido y nunca observado Ken, el bicho que se mete por la ventanilla. Sólo revistas de temática sobrenatural y ufología daban cuenta de este ser. Ninguna de las apariciones reportadas coincidía en su descripción, pero todas describían una sutil pero penetrante mordedura o picadura que inocula un virus. Sí, ese virus. El virus melódico.

Cuentan las malas lenguas que Elvis Presley experimentó con variedad de drogas para tratar de quitárselo y no lo consiguió. Al parecer, cuatro de cada diez cantantes que abandonan su banda para hacer carrera solista se ven inducidos a dejar el rock por las canciones románticas por la picadura de Ken, el bicho que se mete por la ventanilla.

El siguiente fin de semana, Jeff subió al escenario munido de una guitarra acústica y ensayó versiones lentas y lastimeras de 'I need to kill' y de 'Blood everywhere'. La audiencia quedó desconcertada y lo salvaron sus compañeros de banda, que iniciaron un furioso ataque de guitarra eléctrica, bajo y batería para devolverle la vida al espectáculo.

Tres meses después, The Commanders se disolvió y Jeff comenzó a producir su primer disco en solitario. Bajo el nombre 'Felicidad' (así, en castellano), contiene seis canciones nuevas, tres éxitos de su vieja banda reversionados y un cover de Paul Anka.

Jeff dejó también a su prometida Hanna, una fanática de The Commanders, y se relacionó con Meryl, una desabrida seguidora de la moda europea. Hanna está decidida a recuperar a su antiguo novio e inició una campaña para capturar a Ken, el bicho que se mete por la ventanilla, y encontrar una cura contra el virus melódico.

Mariano Bachiller.

Inédito.

Bachiller reside en Posadas, es periodista.