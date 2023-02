Barrios mas altos de Jardín América ya no tienen agua y empezarán a repartir en camión

sábado 11 de febrero de 2023 | 12:41hs.

La situación es cada vez más crítica en la ciudad de Jardín América, la emergencia hídrica se declaró a principios de febrero y a pesar de la ayuda de la comunidad al racionalizar el agua, la falta de lluvia agravó la situación.

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América Limitada informaron que en la Cuenca del Tabay no llovió, por lo tanto el caudal del arroyo Tabay empeoró, en la noche del jueves usaron las dos bombas grandes para potabilizar el agua pero desde ayer ya no se pudo y directamente no alcanza el líquido vital disponible en el arroyo. En la jornada del viernes se vaciaron las reservas varias veces en horas de la tarde y a la noche no alcanzó a recuperarse para verter el servicio a los barrios mas altos del municipio.

Por tal motivo, en horas de la tarde de hoy van a repartir agua con camión a los barrios mas altos y la distribución se va a realizar para llegar a los lugares donde faltan. Además, en cuanto a lavaderos de autos solicitaron parar con el trabajo hasta nuevo aviso. Algunos lugares lavaron vehículos de forma clandestina y se les insistió que no estén en servicio hasta que el panorama cambie.