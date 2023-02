Rescataron a un anciano que era maltratado por su familia

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:03hs.

Aniceto Da Silva, de 79 años, denunció que le sacaban casi todo el dinero de la jubilación. En la denuncia también se asentó que días atrás encontró vidrio molido en su comida

Hasta entrada la noche de ayer, personal de la Comisaría de la localidad de Guaraní y la jueza de Paz local, Myriam Rosciszewski, supervisaron la mudanza de don Aniceto Da Silva (79), quien denunció que habría sido víctima de familiares que lo maltrataban y explotaban económicamente.

Incluso, el jubilado mencionó que días atrás encontró vidrio molido en su comida, tal como se dejó asentado en la denuncia de la víspera.

El primer alerta fue dado por su hermana Ancelma Da Silva (64), quien se acercó a la comisaría local para relatar que su hermano la visitó en su casa, en Oberá, y le comentó que quería retirarse del domicilio de su sobrina Patricia A., en el barrio Solidario, de Guaraní, porque era víctima de maltrato.

En sede policial, la mujer mencionó que según su hermano, la citada sobrina le quitaba casi todo el dinero que percibía por su jubilación, nunca le entregaba los comprobantes de cobro y a fines del año pasado llegó a decirle que no le pagaron el aguinaldo ni los bonos correspondientes.

También señaló que en una ocasión tenía unos ahorros en un roperito que fue forzado y despareció la plata.

Ante la gravedad de la denuncia, personal policial se contactó con la jueza de Paz y en conjunto se presentaron en el domicilio donde se hallaba Da Silva, a quien trasladaron hasta la sede judicial, donde él mismo ratificó que deseaba mudarse con su hermana.

“Cómo voy a vivir en un lugar donde me roban y no me quieren”, expresó el damnificado.

En consecuencia, se solicitó apoyo a la Municipalidad de Guaraní que aportó la movilidad para el traslado de las pertenencias del jubilado hasta la casa de su hermana en Oberá.

“Sobre mi cadáver”

Don Aniceto Da Silva trabajó siempre en labores de la chacra, se casó y no tuvo hijos. Hace un par de años falleció su esposa, tras lo cual se mudó con una sobrina política en el barrio Solidario de Guaraní.

Según comentó el septuagenario en la víspera, desde un primer momento la mujer se hizo cargo de su tarjeta de cobro bancario y nunca le rindió cuentas como corresponde.

“No le daban los recibos con la excusa que el cajero no tiene papel, entonces nunca sabía bien cuánto cobraba. También le dijeron que el gobierno ya no pagaba el aguinaldo ni daba bonos. Además, lo convencieron para sacar un préstamo para comprar un auto para él, supuestamente, pero nunca le dieron los papales. Aparte por su edad casi ya no maneja, por lo que otra gente disfrutaba el auto”, detalló otro familiar.

En tanto, a mediados de la semana Da Silva se dirigió en colectivo a la casa de su hermana Ancelma y le comentó sus dudas y hasta temores.

“Más allá del tema de la plata, lo peor es que contó que un día sintió algo raro en la comida y resulta que encontró vidrio molido. Para él eso fue terrible, y cuando nos contó a nosotros no podíamos creer”, agregaron.

Ese mismo día, el jubilado le aseguró a su hermana que se quería mudar con ella, pero temía que su sobrina no se lo permita.

Y así sucedió, ya que cuando le comunicaron la novedad, la mujer se habría negado y afirmó “sobre mi cadáver le van a sacar de acá”, según expresó en un audio.

De regreso en la casa de su sobrina, el jubilado le manifestó su intención de mudarse, pero la dueña de casa no se lo permitió, lo que derivó en la denuncia de su hermana y la intervención de las autoridades.