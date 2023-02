La respuesta de Dibu Martínez por las críticas a sus festejos en Qatar

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:01hs.

Sin lugar a dudas, Dibu Martínez fue crucial para que la Selección Argentina borde la tercera estrella en el manto sagrado albiceleste al conquistar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el arquero marplatense cuenta con detractores a lo largo del planeta fútbol por sus peculiares movimientos a la hora de festejar sus atajadas en los penales contrarios como sucedió en la final ante Francia y les contestó.

En diálogo con el medio francés France Football, quien es finalista para obtener el premio The Best que otorga la Fifa, reveló -una vez más- que el trabajo con su psicólogo es clave a la hora de detener los remates desde los doce pasos: “Le pregunté a mi psicólogo qué podría estar pasando por la cabeza del tirador en estos instantes. Cuando juegas una final del Mundial, en un estadio de 90000 personas, la más mínima cosa te puede afectar. Tras detener el penal de Coman, supe que el de Tchouameni sería decisivo para mi país”, y añadió: “Por eso le pedí al público que se pusiera de pie y tire la pelota para un costado, para que caminara un poco más. Sabemos que entre el círculo central y el punto de penal pasan muchas cosas por la cabeza del jugador. Entonces, al hacerlo caminar un poco más, tiene tiempo para pensar más. Quizás estuvo pensando en el remate de Van Dijk que detuve en cuartos de final... Con todo eso quiso colocarlo lo mejor posible y al final lo metió al lado del palo.”

Luego, y tras asegurar que “nunca había hecho eso en mi vida”, Martínez comentó que sus actos son “parte de la adrenalina del partido”, y contó cuales eran los pensamientos y emociones que lo interpelaron tras la segunda pena máxima fallada por parte del seleccionado galo: “Sentía que con este segundo penal fallado por su lado, no estábamos muy lejos de la victoria. No había planeado nada, simplemente sucedió. Algunos pueden pensar, “Ah, pero qué payaso” y puede ser que tengan razón. Pero si te fijas, en mi carrera solo celebré momentos decisivos con la selección, momentos muy puntuales, no en todos los partidos. Los delanteros, por otro lado, pueden celebrar todo el tiempo y algunos incluso celebran sus goles en tu cara. Pero cuando un portero hace un gesto o un baile, sorprende. ¿Por qué?”.