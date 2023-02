Suben 17% las jubilaciones nacionales

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:05hs.

El aumento de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones será del 17,04% entre marzo y mayo próximos, al tiempo que quienes cobran el haber mínimo también recibirá un bono de 15 mil pesos. Así lo anunciaron ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

El incremento, el primero de los cuatro que otorgarán en el año por la Ley de Movilidad Jubilatoria, estará dirigido a todos los beneficiarios de la Seguridad Social (el 84% son jubilados y pensionados, es decir, 6.1millones); mientras que la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) subirá a $11.465.

El refuerzo, por otro lado, será abonado en marzo, abril y mayo para quienes perciban hasta una jubilación mínima y que irá decreciendo progresivamente hasta los $5.000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos. Así, con estos incrementos, la jubilación mínima ascenderá a 73.665 pesos.

En ese sentido, Raverta expresó: “Poder decir que recuperamos 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior es muy importante. Destruir es un instante y reconstruir y volver a garantizar que el bolsillo de los jubilados les permita vivir con dignidad es mucho más lento”. “Un jubilado de la mínima va a tener en marzo como haber una jubilación de 73.665 pesos. Es decir que ningún jubilado cobrará menos de 73 mil pesos”, agregó.

“Venimos trabajando codo a codo con Anses para recorrer este camino de mejora, no sólo en jubilaciones, sino también en otras prestaciones de la Seguridad Social”, remarcó Massa por su parte.

“Esta medida que estamos tomando para jubilados y pensionados nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos tres meses sea de mejora en la jubilación de base, pero, además, de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea mejorado”, concluyó.

Massa destacó que “más allá de la inversión que el estado hace en el programa de medicamentos, que de alguna manera adicionalmente mejora la capacidad de compra del jubilado” creen central “que la mejora se de a través del valor de la jubilaciones y pensiones”.

El ministro sumó a esto que la “aplicación de fórmula tiene un impacto de marzo a marzo de más del 125% respecto del valor de jubilaciones y pensiones y además tiene, para este trimestre el esfuerzo adicional del Tesoro Nacional de más de 200 mil millones de pesos en un bono de refuerzo que mejore aún más el ingreso en las jubilaciones de menor escala”.

“El objetivo del bono de refuerzo es que la mejora en la capacidad de compra del jubilado sirva para paliar los efectos de la inflación en su vida cotidiana y para mejorar su poder de compra”, finalizó el ministro de Economía.

El impacto del bono

Según explican los especialistas en seguridad social, la importancia de añadir un bono será crucial durante mucho tiempo.

El análisis del gobierno es que si no se hubiese vuelto a otorgar otro bono, tal como viene ocurriendo, muchos jubilados pasarían a cobrar menos que el mes anterior. Y no percibirían ningún incremento en sus haberes.

“El bono vino para quedarse. No lo pueden sacar porque el próximo aumento siempre se come el bono. Si dejas sin bono el jubilado percibe que en ese trimestre no tuvo ningún aumento. Si el bono se hace permanente es un aumento encubierto y se podría plantear judicialmente si no corresponde a todos los jubilados”, explicó la abogada Andrea Falcone, especialista en temas provisionales.

Massa anunció un ahorro en compra de gas

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer el ahorro de U$S 2.100 millones en la compra de gas para 2023, “el último año en que Argentina tiene que hacer importaciones” de ese combustible. Massa formuló estas declaraciones a través de un mensaje, acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el presidente de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.

Durante el año pasado, explicó el ministro, “uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra (entre Rusia y Ucrania) que impactó en el precio de la importación de los barcos de gas licuado (GNL) que inyectan a nuestra matriz energética”.



En cifras

17.000.000

Massa precisó que la medida alcanza a 17 millones de personas entre jubilados, pensionados, asignaciones familiares, AUH y otras prestaciones.