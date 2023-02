L-Gante se compró una Ferrari en efectivo

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El periodista Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, dio detalles de la fotografía que subió L-Gante donde se lo veía sentado al volante de una Ferrari 458 Italia. “Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”, dijo el periodista. “L-Gante se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares, te dije que era una guasada de plata”, dijo Etchegoyen,y siguió: “El auto estaba publicado en Mercado Libre y es una Ferrari negra de modelo 458 Italia 4.5, esos datos me daban esta mañana, lo que no sé cómo hizo es para darle todo el billete con la restricción de dólares que hay ”.