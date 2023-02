Guarderías: alta demanda en el turno mañana con un costo de 24.000 pesos

sábado 11 de febrero de 2023 | 6:04hs.

Las vacaciones de verano llegaron a su fin para muchas familias y con ello los jardines maternales están trabajando a pleno, con los niños que recién se incorporan en período de adaptación. Así, durante una semana se destina un tiempo al reconocimiento del espacio, de los cuidadores y el compartir con otros chicos.

Si bien estos espacios privados no cierran durante el verano, es en febrero cuando la demanda repunta más.

Entre las guarderías consultadas por este medio el precio no varía y unas cinco horas de cuidado por día cuestan alrededor de 24.000 pesos al mes.

En ese contexto, Judith Salom, referente de la Asociación de Directoras de Maternales Privados (Adimp), dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cómo se compone la cuota: “Trabajamos con un mínimo de tres horas de lunes a viernes con un costo de 20.000 pesos mensuales y a partir de esas tres horas, por cada hora sumada, son 4.000 pesos más”.

Dentro de la asociación que los nuclea hay 16 jardines maternales registrados en Posadas y también tienen registrado otro en Oberá y uno más en Puerto Iguazú.

Por otra parte, la directora del espacio Magic World, Natalia Romina Gómez, comentó a este matutino que las horas contratadas por la mayoría de los padres van de cuatro a seis por día.

Casi todos los jardines funcionan de corrido de 6.30 a 19.30. Allí además de juegos y contención también son alimentados con viandas propias o las proporcionadas por los jardines.

Precisamente la demanda se concentra mayormente a la mañana y en la consulta por distintos centros se observó que ya no sobran cupos, solo quedan algunos lugares en el turno tarde.

“Luego de la pandemia de Covid-19, muchos padres decidieron pasar más tiempo con sus hijos y los dejan solo a la mañana en el jardín. A la tarde coordinan entre la mamá o el papá, con algún familiar o los inscriben para otro tipo de actividad”, explicaron.

Inscripciones y requisitos

“El proceso de inscripción siempre lo hacemos a finales del año anterior, entre octubre y noviembre, para tener una base de datos de los matriculados y para saber cómo arrancar el año”, explicó Gómez a El Territorio.

En ese sentido, agregó que durante la primera quincena se comunican con los padres que ya contrataron el servicio para que confirmen su continuidad o no y luego abren la inscripción al público en general.

Chicos de la salita de 3 años, rumbo a su momento de diversión.

Sobre los requisitos, apuntan a que primeramente tanto padres como hijos se sientan cómodos. Los invitan a que conozcan el espacio físico, los trabajadores y la forma de desempeño de los profesionales.

“Tienen que rellenar datos personales y es fundamental el carnet de vacunas; en caso de que el niño esté enfermo, no ingresa. Tratamos de coordinar con los padres para que vengan un rato antes y que el niño no esté angustiado”, detalló sobre cómo se trabaja.

En líneas generales, todos los jardines cuentan con alrededor cinco salas turno mañana y tres del turno tarde, con al menos dos adultos cuidadores en cada una.

Más allá del cuidado grupal, en estos espacios se hace hincapié en el desarrollo individual de cada niño, sus primeras palabras, el abandono del uso de pañales, el reconocimiento de pertenencias, entre otras particularidades de la infancia.

Además se valoriza la comunicación entre los tutores y el jardín, ya que cualquier cambio en el entorno del niño puede influir en su desarrollo y vinculación con los demás. Así, se pide que se notifique de novedades como divorcios, mudanzas y embarazos. También resulta importante la notificación de estado de ánimo y el nivel del sueño, por ejemplo. Según sostuvieron, son factores clave a tener en cuenta en la adaptación y el estado emocional de los pequeños, teniendo en cuenta que los problemas de adultos influyen en su crianza.

Jardines públicos

Pero estos espacios no se circunscriben al ámbito privado y en Posadas el municipio tiene cuatro jardines gratuitos. En esa línea, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud y Desarrollo Humano, destacó la gran demanda, ya que están sin cupos desde el año pasado. La prioridad en estos casos la tienen los hijos de empleados municipales y niños con discapacidad.

“Los jardines de zonas periféricas se destinan a la comunidad en general. Las salitas son de 1 hasta menores de 4 años, que ya están en la escolaridad formal”, contó Tartaglino sobre estos lugares que se ubican en el centro posadeño -en San Martín casi Junín-, otro en el barrio Itaembé Miní, el tercero en avenida Jauretche casi avenida Andresito y el cuarto en el barrio San Lorenzo.

En igual sentido, el Instituto de Previsión Social (IPS) ofrece un servicio similar a sus empleados y afiliados que también cuenta con altísima demanda.

Regulación

Por otra parte, la Asociación de Directoras de Maternales Privados (Adimp) insiste en la creación de un registro que regule su funcionamiento y a su vez requieren ayuda para poder solventar los gastos que enfrentan.

La principal preocupación es por las salas que trabajan de manera informal y todo los problemas que ello conlleva.

“Los proyectos -que fueron presentados en 2020 en la Cámara de Diputados- no tuvieron tratamiento, en principio se solicitó un Registro Provincial de Jardines Maternales porque hay muchas instituciones que trabajan al margen de la legalidad, otros no están cuidados y además durante la pandemia también aparecieron muchos talleres con una propuesta de juego por horas y algunos quedaron, pero no están registrados”, señaló Judith Salom.

“El año pasado salió una actualización de la ordenanza de jardines maternales que en el artículo 10 dice que la Municipalidad va a publicar y actualizar periódicamente los jardines maternales que están debidamente registrados, entonces cualquier papá que busque un jardín y quiera ver en qué condiciones está, en una página web verá cuál elegir”, agregó Salom.

Finalmente, amplió sobre la solicitud de asistencia financiera para cubrir parte de los costos en carga sociales. “Somos una fuente generadora de mucho trabajo porque cada jardín tiene un promedio de 16 empleados, pero se hace difícil, este jardín en particular cerró tres salas a la tarde porque no se puede sostener”, finalizó.



