Okulovich y Rudito calientan motores

viernes 10 de febrero de 2023 | 6:01hs.

Los pilotos de la Tierra Colorada Carlos Okulovich y Rudi Bundizk tienen todo listo para sus estrenos en el Turismo Carretera y al TC Pista; respectivamente. Es que ambas competencias de automovilismo iniciarán este fin de semana el calendario 2023 con la primera gran prueba que se desarrollará el domingo en el autódromo de Viedma.

La Patagonia marca el inicio de otra temporada más para el Turismo Carretera -la número 82 de su inigualable historial- y las expectativas de Okulovich son altas: se reencuentra con la estructura del Maquin Parts Racing -equipo campeón del año 2022- en un momento de plena madurez deportiva y con la experiencia necesaria para sacar lo mejor del Torino #82. “Este es un rencuentro especial con el Turismo Carretera, una categoría en la que participé en muchas temporadas y donde guardo grandes momentos. En este año, además, llego muy bien preparado, con mucho apoyo de mis sponsors y retorno al equipo, nada menos, que en 2022 coronó a un Torino”, destacó el piloto nacido en Oberá.

“Lamentablemente no se pudo probar antes de Viedma, pero igualmente llegamos bien: es un circuito que conozco mucho y en pocas vueltas podré evaluar cómo responde el auto”, adelantó.

Justamente el primero en salir al ruedo es Carlitos que hoy será parte de las pruebas comunitarias.

Okulovich tiene todo listo para su vuelta al TC en un Torino. prensa Okulovich

“Lógicamente ayuda el hecho de tener las pruebas comunitarias. Ésas dos tandas juegan a mi favor para encontrar rápidamente el punto ideal. No creo que tenga que girar mucho más para saber cuáles son los límites del Toro. Hay que tratar de entenderlo lo mejor posible de entrada y después explotar el potencial. Voy a estar a la altura. El no haber corrido el año pasado no lo veo como un condicionante de mi rendimiento”, explicó.

En cuanto al circuito, el misionero resaltó que “Viedma es -dentro de todo el calendario- de los trazados de velocidad media o media-baja. En carreras anteriores tuve en promedio buenos resultados así que viajo con buenas sensaciones. Es un trazado que me sienta bien y me resulta cómodo”.

Además, el obereño adelantó los objetivos de este regreso a la máxima categoría. “El hecho de conocer a todo el equipo hace que sea mucho más fácil en el comienzo, más llevadero, por eso aspiro a tener buenos resultados desde la primera fecha. El arranque siempre nos sirve para ver dónde estamos parados, cómo le cayeron los cambios reglamentarios al auto”. Y aseguró que “están dadas las condiciones para hacer un buen trabajo, no es ilógico entonces pretender llegar entre los diez mejores del domingo y que sea el inicio de un gran año”.

Para finalizar, analizó que “Río Negro representa una de las mayores distancias que tengo que cubrir desde Misiones, debe andar por los 2.000 kilómetros, pero lo encaro bien. Me gusta viajar y el TC en ese sentido te permite llegar a casi todas las provincias. Hago una parte del recorrido en auto y otra en avión. Es un arranque del año con muchos kilómetros porque las primeras cuatro nos llevan para el sur de nuestro país. Hacia fin de año los viajes empiezan a pesar un poco, pero tampoco es un problema para mí”.

Rudito Bundziak sale al ruedo

Por su parte, Rudito Bundziak tiene todo listo para encarar la temporada dentro del TC Pista, junto al Coiro Dole Racing y este fin de semana disputará la primera fecha en el Autódromo de Viedma en Río Negro.

Los trabajos para tener continuidad comenzaron en diciembre del año pasado y en enero se trabajó muchísimo para poder concretar el presupuesto. Rudito será el primer piloto de Iguazú en correr en la categoría telonera del TC y el quinto misionero que se suba a un auto del TC Pista.

En los días previos Bundziak pasó por el taller del Coiro Dole Racing se probó la butuca y dejó todo listo para el debut. Después fue a Balcarce, donde fue premiado en la Fiesta Nacional del Automovilismo con el premio Fangio por su título en el TC Mouras.

En el Autódromo de Viedma, Rio Negro de 4118 metros de extensión la actividad oficial arrancará mañana, donde la categoría telonera tendrá 3 tandas de entrenamientos: a las 9, a las 11 y luego a las 12.55. A partir de las 15.35 se llevará a cabo la clasificación. En tanto que, las series se disputarán desde las 17.15. El domingo la final se correrá desde las 12.10 hs a 20 vueltas o 40 minutos y contará con la transmisión de DeporTV y la TV Pública.

“Las expectativas son siempre las mejores, se trabaja para lograr los objetivos. Venimos con trabajos bastante buenos, medimos la butaca, tenemos el diseño y estamos listos para partir para Viedma. Seguimos trabajando para lograr el presupuesto y pensando en el fin de semana. Ya charlamos con el equipo y el motorista, ojalá tengamos un lindo inicio, vamos con ganas de andar rápido como el año pasado”, dijo Rudi.