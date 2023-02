Corrientes registra 28 mil hectáreas quemadas y tiene 11 focos de incendio

viernes 10 de febrero de 2023 | 3:30hs.

El calor y la sequía golpean una vez más a la región. Y la falta de lluvias ya se hace notar en las plantas, a las que se puede notar marchitas o secas. Esto también conlleva a un alto riesgo de incendio lo que genera una gran preocupación, sobre todo porque el fuego puede propagarse rápidamente.

En ese sentido, Corrientes, según un mapa satelital, es la que posee varias zonas de calor activos, y si bien el fuego no tiene la misma magnitud que el año pasado, puede provocar daños a productores y vecinos de las zonas afectadas.

"El año pasado Corrientes pasó una situación realmente grave con los incendios, en los cuales en el mes de enero tuvimos 335 mil hectáreas quemadas, frente a las 28 mil hectáreas quemadas en enero de este año", manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Dilmat Kurtz, referente del Inta de Corrientes.

En tanto que explicó que hay una gran diferencia en los incendios del 2022 con respecto a los que van de este año, pero destacó que igual habrá un efecto dañino en el suelo.

Por otro lado, en un esfuerzo por controlar la situación, la provincia vecina lidia todos los días con focos de incencios. El Comando Operativo de Emergencias (COE) informó que ayer se detectaron once focos: Concepción, Loreto, Caimán, Palmar Grande, Santa Rosa, Saladas, San Luis del Palmar (Galarcita), Tata Cuá, Colonia 3 de abril, Esquina y La Cruz. De ese total, cuatro se encuentran activos, dos fueron sofocados y cinco están en observación.

En Ituzaingó, desde Defensa Civil informaron que estuvieron colaborando con Bomberos Voluntarios Ituzaingó, Secretaria de Obras y Servicios Públicos y Policía de la provincia, asistiendo con tanques hidrantes y el abastecimiento de agua para el combate rápido de Incendios, en zonas de pastizales, evitando que afecte a las viviendas.

También en las últimas horas, por la zona de San Carlos en el departamento de Ituzaingó, acudieron al establecimiento forestal Los Álamos donde se había declarado un incendio y amenazaba con complicarse más si no se intervenía de inmediato.

Toda la noche trabajaron en el lugar las Brigadas Forestales policiales de Ituzaingó, de Virasoro, Bomberos Voluntarios, la de la Brigada del Rincón Soñado y hasta un avión hidrante. Ya entrada la madrugada lograron sofocar lo más grande del incendio no permitiendo que se propague hacia areas con población.

La falta de lluvias y los daños

"En enero del año pasado tuvimos 3.400 focos de calor y este año 640, hay diferencia en cuanto a la magnitud de los incendios. En lo que va de febrero son 240 los focos de calor, si hacemos una progresión por semana, cerraríamos el mes con unos mil focos de calor", manifestó Dilmat Kurtz y agregó "estamos en alrededor 28 mil hectáreas quemadas, y son zonas básicamente de humedales, más del 90% de los incendios se están dando en las zonas de humedales, porque en la provincia venimos de tres años de muy escasas precipitaciones, eso hizo que se retraigan los humedales y hoy por hoy sean malezas secas".

Según datos del Inta de Corrientes, la provincia normalmente tiene un 40% del suelo cubierto con agua, pero por la falta de lluvias en el último tiempo ese número bajó muchísimo hasta llegar a los 8,6%, "hay un 32% del agua que se evaporó y por más que tengamos una buena temporada de lluvias, por un tiempo vamos a estar por debajo de lo normal", deslizó.

En cuanto al daño que producen los incendios, Kurtz explicó que se vuelve irreparable para los productores ganaderos y para la propia tierra que pierde los minerales. "Esos humedales son muy productivos, generan muchas biomasa cuando tienen agua, cuando no tienen agua se seca esa biomasa y se prende un fuego que después es muy difícil de apagar no sólo por la fuerza del fuego, sino que también porque no hay infraestructura, no hay caminos como para llegar al centro del incendio".

"Luego está la fauna, si se quema o muere un animal es un daño irreparable porque a diferencia de las pastizales que vuelven a crecer con las lluvias, los animales llevan mucho tiempo para recuperar su población", finalizó.

Fuego controlado y guardia de ceniza en Mártires

*Con información corresponsalía de Ituzaingó.