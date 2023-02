Graciela Borges anunció que tiene burnout y se retira del cine

viernes 10 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Graciela Borges había adelantado en en Mar del Plata la gala de los Martín Fierro que se amigó con lo digital pero que ya no haría más cine. En el momento pareció una humorada, pero ahora en charla con el periodista Federico Bruno para la agencia Télam, aseguró que “las películas ya las dejé”. debido a que “me cansé mucho las últimas dos películas que hice. Las amé, pero fueron muy difíciles. Filmé con Campanella y Trapero, justo antes de este bicho que nos humilló tanto”. Con esas palabras recordó la realización de los filmes El cuento de las comadrejas’, en 2019, y La quietud, en 2018.

“Las decisiones nunca son muy firmes, pero creo que me va a costar mucho. Tuve películas donde hice muchos personajes diferentes, mucha cosa linda, premiada adentro y afuera, pero cuando uno tiene una carrera tan especial se hace muy complicado elegir otra vez. Es raro que te llegue un guion que te guste, que no tengas idea de haberlo actuado antes. Que sea algo diferente, algo por conocer. Me gusta encontrarme con personajes que tenga que ir descubriendo, romperme la cabeza para saber cómo caminan o cómo hablan. Hace poco me llamó Ana Katz para hacer un pequeño personaje en una serie que está filmando con Carla Peterson y otra gente linda, y me convenció. Me divertí y lo pasé bien, pero fueron solo unos días”, explicó.

Respecto del cansancio en los rodajes, aclaró que “sufro de burnout, como Sandra Bullock y Brad Pitt. Que significa algo así como ‘estar quemado’, a muchos nos pasa esto. Tener que filmar y pensar ‘otra vez de noche’, ‘otra vez 17 horas de filmación’, ‘otra vez repetir letra’. Los directores no usan el viejo y querido fílmico; con todo esto de ahora, pueden innovar y hacer lo que les da la gana simplemente porque no les cuesta”, cerró.