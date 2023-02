Murió Burt Bacharach, ícono de la canción popular del siglo XX

viernes 10 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El hombre que convirtió la canción pop de fácil escucha (easy listening, todo un subgénero de la música pop del siglo XX) murió en su casa de Los Ángeles, a los 94 años. Inspirado compositor, dotado arreglador, director de orquesta, productor discográfico y eventual cantante, Burt Bacharach firmó varias de las más grandes canciones románticas y optimistas de la década de los años 60 y de ahí en adelante, su obra cobró estatura de arte. Canciones como “Do you know the way to San Jose”, “I say a little prayer”, “This guy’s in love with you” y “Raindrops keep fallin’ on my head” brindaron una banda sonora alternativa al rock dominante en esos tiempos en que el mundo pasó del blanco y negro al technicolor.

Bacharach compuso más de 500 canciones, muchas de ellas con una delicada melodía de piano y arreglos de viento sutilmente seductores. Escribió éxitos para cantantes como Dionne Warwick, The Carpenters, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones. Más de 1.200 artistas interpretaron sus canciones, entre ellos Los Beatles, Perry Como y Elvis Costello. Obtuvo seis premios Grammy y tres premios Oscar.