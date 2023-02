Sin lluvias, focos de incendio se multiplican

jueves 09 de febrero de 2023 | 6:05hs.

El Ministerio de Ecología de Misiones indicó ayer que el riesgo de incendios vuelve a ser extremo en toda la provincia y permanece el máximo estado de alerta frente a focos ígneos. En relación con la alerta, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la ola de calor con máximas que llegan hasta 39° persistirá en la región al menos hasta el comienzo de la semana próxima.

En este contexto, Elías Chagas, jefe de Bomberos de la Policía de Misiones, dialogó con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “Se están presentando focos en Jardín América, Oberá, San Ignacio, Santa Ana y Capital. De registro tenemos 17 intervenciones efectuadas ayer -por el martes último- en cuanto a incendios forestales. Los incendios de mayor magnitud se dieron en la zona Oeste de Posadas, como así también en San Ignacio, dos focos interesantes en los que se estuvo trabajando. Incluso -en Posadas- se tuvo que disponer del servicio aéreo que nos permitió trabajar y combatir el fuego, dado que el acceso con autobombas fue imposible”.

Al tiempo que agregó: “Estamos preocupados por la ausencia de lluvias en estos últimos días que realmente pone en riesgo alto el índice de incendios. Los focos que se están presentando son más en la zona Sur y parte del Centro. Esto preocupa por la poca humedad y las condiciones de riego que necesita nuestra vegetación”.

El martes último se dio un foco en el acceso Oeste de Posadas. Foto: Sebastián Velozo

Al referirse a las causas que propician el avance del fuego explicó que la condición climática genera que la vegetación esté seca y esto beneficia que -ante la presencia de llamas- haya posibilidad de propagación con facilidad y se extienda de forma inmediata a sectores que presentan iguales características, normalmente se están dando en zonas periféricas explicó el jefe de Bomberos.

“La causa en cuanto a incendio forestal siempre hablamos de que si no hay una mediación de alguna persona ya sea por negligencia, por imprudencia, por no ser previsible, no iban a suceder. También están las personas que por mala intención provocan los focos de incendio. Después aquellos vecinos que acumulan residuos de vidrio -que hace de lupa- y provoca la concentración del calor generando los primeros focos que son suficientes para originar un incendio”, detalló.

Por otra parte, sobre la necesidad de tomar conciencia enfatizó, “el uso del fuego es un riesgo importante en esta época donde el alto índice es extremo”. Por ello subrayó que, en la provincia, hay una línea de requisitos que se deben cumplir para pedir autorización cuando se quiere hacer una quema conforme a las condiciones climáticas. Y detalló: “Estamos elevando las infracciones -normalmente en el interior- en cualquier lugar se hace extinción de la quema y la notificación del acta correspondiente”.

Corrientes en estado crítico

El Comando de Operaciones de Emergencias (COE) de Corrientes declaró el martes último en estado “crítico” la situación desatada por los incendios que afectan con especial intensidad en los Esteros del Iberá y a diversos sectores de la provincia, que en lo que va desde diciembre hasta la fecha sufrió el efecto de las llamas en 31.000 hectáreas, según informó Télam.

En este sentido, Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil de Corrientes y a la vez responsable del COE informó que se trabaja en varios frentes de incendio, uno de los más importantes se encuentra en el Portal Carambola de los Esteros del Iberá, que lleva más de 50 días activo. “Todo esto genera problemas en las zonas turísticas y en la sede de la fundación Rewilding, por eso estamos trabajando todos los días”, remarcó.

“Se trabaja sobre perímetros, tenemos equipos colaborando con Parques Nacionales y Parques Provinciales, mientras que el portal permanece cerrado por seguridad”, explicó Lovinson.

Asimismo, comentó que en el caso que no se registren lluvias de más de 150 milímetros, lo que se avizora poco probable según los pronósticos, “va a ser difícil contener el fuego y las condiciones van a empeorar”. En ese sentido, manifestó que no se esperan precipitaciones antes del 13 de febrero.

Por las condiciones climáticas extremas, el comportamiento de combustibles y previsibilidad de lluvias escasas, las autoridades remarcaron que se encuentra totalmente prohibido realizar quemas en las inmediaciones de las zonas afectadas de la vecina provincia.

A su vez, desde el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) informaron, en su reporte diario, que en Corrientes hay quince focos de incendios, de los cuales cinco permanecen activos, siete están controlados y dos fueron contenidos.

Se esperan 38° de sensación térmica para hoy en la zona Norte