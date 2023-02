Persiguiendo un sueño

jueves 09 de febrero de 2023 | 6:01hs.

En un potrero de barrio, en una plaza, en una calle…para jugar a la pelota no hay espacio físico definido. Es allí donde sucede la magia y comienzan los sueños de los futuros futbolistas que quieren triunfar.

Pero siendo más específico, es el fútbol femenino el que cada vez toma más rigor acaparando la atención de numerosas mujeres que desean mostrar su talento con la redonda. Este es el caso de Zoe Báez (14), una joven oriunda de Buenos Aires que reside actualmente en Puerto Leoni y se propuso el objetivo de vestir la casaca de River Plate, el club de sus amores.

“Mi caso es muy curioso, nací en Quilmes, viví allá hasta los 11 años y no me interesaba el deporte, sólo miraba los partidos”, inició la charla con El Territorio.

“Por cuestiones del destino tuve que venir a Leoni con mi familia, me hice conocidos y luego un amigo me invitó a ir a la cancha a un entrenamiento…me gustó y empecé a practicar”, agregó.

Con 12 años Zoe arrancó su aventura, se puso la camiseta de Atlético León y empezó a patear la pelota. Ese entusiasmo creció día a día y hoy su intención es viajar a Capital Federal para intentar quedar en el conjunto ‘millonario’.

La adolescente ya participó el año pasado de una prueba en River y no logró quedar, pero ahora va en busca de revancha.

Bajar los brazos tras el primer intento fallido no está en sus planes, por eso Zoe junta fondos con el fin de comprar los pasajes, presentarse en el club y tener una nueva chance para colocarse la camiseta del club de sus amores.

Pero no todo fue en vano. En la primera experiencia trajo consigo la camiseta firmada por algunos jugadores del plantel. “Cuando fui a Buenos Aires llevé una remera que me regaló mi mamá, el chofer del colectivo al que subí me vio con la camiseta puesta y me dijo si quería que lleve a que me fIrmen; le dije sin dudas que sí”, contó.

Javier Pinola, Nicolás De la Cruz, Bruno Zuculini, José Paradela, Esequiel Barco y Robert Rojas plasmaron su autógrafo en la casaca que ahora Zoe atesora.

“Al empezar a entrenar probé en los puestos defensivas y ofensivas, no fui al arco y me tocó desempeñarme como defensora, pero me gustó más ir al ataque”, contó la bonaerense que ya tomó a Misiones como tierra propia. Además, remarcó que no es de hacer muchos goles sino de participar en la jugada y asistir a una compañera para que convierta.

Actualmente Zoe reside en Puerto Leoni, juega en el elenco femenino de la comuna y vive cerca de la cancha municipal. “Me gusta Misiones, la tranquilidad que hay acá no se encuentra en Buenos Aires; vivir en Leoni es de mi agrado pero si debo viajar a Capital Federal y en caso de quedar en River tendré que quedarme allá nuevamente”, lamentó, más por el gusto que le tomó a la tierra colorada.

Hoy Zoe organiza un bono colaboración virtual para costear el traslado a Buenos Aires. “La idea es viajar el 19 o 20 de febrero, presentarme en River e intentar nuevamente, ojalá en esta ocasión se me pueda dar”, cerró.

El intentarlo nuevamente no se negocia porque la perseverancia es lo último que se pierde para esta leonense por adopción.