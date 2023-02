“Somos maltratados por las obras sociales”

jueves 09 de febrero de 2023 | 6:04hs.

“Las obras sociales en general representan una desgracia para los médicos”. La frase le corresponde a Luis Flores, presidente del Colegio Médico de Misiones, al ser consultado sobre los factores que influyen en la desvinculación de los profesionales de la salud con las obras sociales o prepagas.

“No sólo los especialistas de renombre sino que todos los médicos sufrimos un maltrato de parte de las obras sociales. Un maltrato significa la falta de pago. Ni siquiera por la cantidad de dinero sino porque no cumplen los parámetros en tiempo y forma; hay descuentos y demoras que no se entienden. Los honorarios son paupérrimos. Ninguna obra social se aproxima a los honorarios establecidos”, se quejó.

En ese sentido, manifestó en diálogo con El Territorio que en enero la mesa directiva del Colegio Médico fijó nuevas tarifas con un incremento de 15 por ciento respecto a los últimos valores. Es decir, desde el mes pasado los montos son los siguientes: consulta diurna 4.200 y nocturna 5.700, consulta en domicilio diurna 6.440 pesos y nocturna 7015 pesos, consulta con especialista 5.980 pesos y nocturna 8.690, mientras que la guardia de 24 horas subió a 75.500 pesos.

“Nos estamos quedando sin médicos, sumado a que algo sale mal y tenemos un juicio por mala praxis. Eso es llamativo”, asevera Flores, al tiempo que advierte que la situación, lejos de mejorar, se irá a volviendo más compleja.

La falta de médicos es un drama que se acentúa con los años adquiriendo nuevas aristas, tanto a nivel nacional como provincial. La escasez de determinadas especialidades se hace más evidente en municipios del interior de Misiones.

De acuerdo al registro oficial, hay 2.380 galenos matriculados en la provincia, de los cuales 1.988 son especialistas.

“Faltan médicos en general en la zona Norte, Noroeste. Bernardo de Irigoyen, Andresito, San Antonio. En toda esa zona hay un médico cada 1.800 habitantes, o sea que hay pueblos en los que el médico tiene que estar disponible las 24 horas todos los días de guardia prácticamente”, había comentado Flores en una entrevista.

Respecto del lugar que le toca al paciente en esta tensa relación prestadores-obras sociales, debiendo abonar consultas o algún plus de 5.000 u 8.000 pesos, respondió: “Es el valor de una comida, 5.000 pesos sale una comida, no están mal esos valores (...) históricamente en Misiones, cuando no había obra social, la consulta era 20 litros de nafta”.

“El cobro de plus es una desgracia para todos, pero ocurre porque hay una gran distorsión en el valor de lo que se paga al médico. Esto se va a ir agravando, no es una cosa momentánea. Nos estamos quedando sin médicos. Antes recibíamos diez o doce médicos por mes y seguimos con ese número pese a que la población se acrecentó muchísimo”, concluyó.



Aumentó la cifra de los que eligen el hospital

La realidad que vive el sistema sanitario privado, con el constante aumento de las prepagas y cada vez más médicos que dejan de trabajar con obras sociales y empresas de medicina privada, repercute en el sistema de salud público que atiende cada vez a más personas. Para dimensionar esa realidad, los consultorios externos del Hospital Ramón Madariaga de Posadas -centro de salud de referencia en la región- atienden 20.000 turnos por semana, según el último balance presentado.

En ese sentido, la responsable del servicio, la médica Cristina Fleitas, se refirió a cómo trabajan: “Contamos con más de 30 especialidades, que a su vez tienen subespecialidades”.

Además de médicos, en ese servicio también atienden nutricionistas, kinesiólogos, odontólogos y psicólogos.

“El Hospital Escuela, al ser un centro asistencial de alta complejidad, con tanta exigencia, hace que sea un desafío constante el manejo de la demanda. Hoy en día el misionero elige atenderse en nuestra institución, es su primera opción”, sostuvo Fleitas. Dijo que la meta para este año es “potenciar la accesibilidad a la salud”. Para ello trabajan con las zonas de salud en las que está dividida la provincia para “el intercambio de agendas”.

También contó que muchas de las consultas llegan de forma virtual a través de la app Alegra Med. “Es de gran ayuda para dar accesibilidad al paciente que no puede trasladarse al hospital”, cerró.