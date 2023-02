‘Titanic’, reestreno en el Imax en su 25º aniversario

jueves 09 de febrero de 2023 | 6:05hs.

En consonancia con los cines del mundo, en la gran pantalla del Cine Imax del Conocimiento se verá desde hoy y hasta el domingo Titanic, la monumental obra del director canadiense James Cameron, que regresa en versión remasterizada a 3D, un cuarto de siglo después de su estreno en 1997.

El reestreno de la apasionante historia de amor de Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo Di Caprio) en medio del viaje a bordo del lujoso transatlántico y luego su trágico hundimiento, llega para celebrar las bodas de plata de este filme, que en su momento ganó 11 estatuillas en los Premios Óscar, incluida la de mejor película.

Asimismo, también continúa en cartelera la imparable Avatar: El camino del agua, película que también lleva el sello de Cameron. Esta distopía idílica que aborda la necesidad del cuidado del ambiente, está nominada a mejor película en los Óscar de este año, que se otorgarán el próximo 12 de marzo.

De esta manera, se da comienzo a una semana dedicada al gran realizador James Cameron y las entradas ya están a la venta desde el sitio imaxdelconocimiento.com

Moderno drama shakesperiano

La historia de amor de Jack y Rose es recordada por más de una generación junto a la canción original principal My heart will go on, interpretada por Celine Dion.

Titanic recrea una suerte de Romeo y Julieta modernos, un relato de amor con elementos de tragedia, de diferenciación y lucha de clases, de cierta mirada feminista y también, como telón de fondo, el vertiginoso y peligroso desarrollo de la tecnología en el comienzo del siglo XX.

Al proponer como escenario el barco más ambicioso de la historia, Cameron encontró una nueva forma de la narración visual que da que hablar hasta el día de hoy. Tanto a su director como a la dupla protagonista se les sigue preguntando por las escenas finales.

Recientemente, Cameron contestó las preguntas del público y filmó varias pruebas para ver si un final diferente podía ser posible.

Lejos del spoiler, el director explicó: “Los que tienen dinero sobreviven y los pobres mueren. Casi todos los hombres de tercera clase del Titanic murieron y la mitad de los niños y las mujeres también. Mientras que en primera clase sólo murieron la mitad de los hombres y se salvaron casi todas las mujeres y niños. Hay una fuerte disparidad entre el destino de los pobres y de los ricos cuando hay una crisis”. Y era esta historia la que le interesaba mostrar a Cameron.



