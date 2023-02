Abuso sexual en “El Hotel de los famosos”: Flor Moyano acudió a la Justicia

jueves 09 de febrero de 2023 | 6:00hs.

En las últimas horas, Flor Moyano, la exparticipante del reality “El hotel de los famosos”, que se emite por Canal 13, ratificó y amplió su denuncia por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” contra el modelo, actor y también exintegrante del programa Juan Martino.

“Hoy es un día muy difícil e importante, donde voy a poder contar lo sucedido. La secuencia de lo que viví”, expresó la influencer, ayer tras ser abordada por periodistas mientras se dirigía a la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

Tras presentarse ante la Justicia para denunciar penalmente a Martino por abuso sexual, Moyano realizó un extenso descargo en sus redes sociales donde se refirió al hecho que habría ocurrido durante las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, escribió en Instagram y siguió: “Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir”.