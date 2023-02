Montecarlo: vecinos se oponen a la apertura de boliche

miércoles 08 de febrero de 2023 | 18:00hs.

Vecinos de la zona centro de la localidad de Montecarlo se oponen a la habilitación de un nuevo local bailable cercano a sus domicilios por no cumplir con los requisitos de la ordenanza municipal de espectáculos públicos. El edificio se emplaza a pocos metros de la Avenida El Libertador y a dos cuadras de la Avenida Paraguay, en un ex depósito comercial remodelado.

En este sentido enviaron una nota al ejecutivo municipal con alrededor de 25 firmas donde manifiestan que la ordenanza municipal Nº 7 (Antes Ordenanza 10/07) en su capítulo II y en varios de sus artículos, como ser el artículo 2/1c articulo 2/2a y 2b, artículo 3; artículo 4 y artículo 5. Ponen de manifiesto que el lugar en el que se encuentra el mencionado local no cumple básicamente con tal ordenanza.

Es así que argumentan que la mayoría de los vecinos, no manifestaron consentimiento para la autorización del local bailable. (Artículo 2/2b). El edificio supera en superficie los 500 metros cuadrados, se encuentra en un callejón terrado sin iluminación y sin salida, lo cual imposibilita la normal circulación y retiro de semejante caudal de vehículos. También la preocupación de los vecinos surge en cuanto a la higiene y seguridad en general de los terrenos lindantes y los ruidos molestos.

Por otra parte plantean la necesidad de conformar una comisión barrial, ya que no pertenecen a ningún barrio y su zona se denomina zona centro, de esta manera podrían plantear otros temas no solo por la instalación del local bailable, si no también otras necesidades de la zona.