Defensa del Consumidor intimó a la Ceel a asistir a electrodependiente

miércoles 08 de febrero de 2023 | 6:06hs.

La Defensoría del Consumidor de la provincia de Misiones intimó a la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel) a garantizar el servicio de energía eléctrica a Juan Antonio Gómez Da Silva.

La Defensoría del Consumidor abrió el expediente 171/23 DCI contra la Cooperativa y le notificó que dé cumplimiento inmediato en cuanto a garantizar a Juan Antonio Gómez Da Silva el servicio de energía eléctrica en forma continua y permanente, debiendo aportar en caso de que ello no fuera garantizado, facilitar el elemento necesario, su mantenimiento y su capacitación de uso para que ello suceda.

Asimismo intima a informar en el plazo de tres días de haber sido notificada las razones por las cuales la Ceel no brinda el servicio de acuerdo a las modalidades y características que deben efectuarse, y si se produjeron cortes de energía en el domicilio donde habita Juan Antonio Gómez Da Silva, detallando las fechas y duración de los cortes.

Además de solicitar informes sobre los consumos de energía de los últimos 15 períodos en el domicilio donde se encuentra la conexión de Juan Antonio Gómez Da Silva, se exige que la Ceel acredite en forma documentada y fehaciente el cumplimiento de lo ordenado y requerido, pudiendo presentar cualquier otra información que estime pertinente.

El caso tomó repercusión tras la denuncia pública realizada por Soledad Gómez en cuanto a que la Ceel no cumplía con lo dispuesto en la Ley Nacional 27.351 de electrodependientes a la cual se encuentran adheridas la Provincia de Misiones y la ciudad de Eldorado.

La Ley 27.351 establece, entre otras medidas, que los hogares donde habiten personas electrodependientes, es decir personas que dependan del servicio de energía eléctrica para garantizar su salud, reciban un servicio estable y gratuito. Y que en caso de no poder garantizar el servicio, la empresa distribuidora de energía (en este caso la Ceel) debe dotar a la familia de un generador o grupo electrógeno.

Para ello el paciente debe estar inscripto en un registro de electrodependientes y contar con la historia clínica que justifique la inscripción.

Soledad Gómez presentó toda la documentación necesaria ante la Ceel en agosto de 2022, y sin embargo la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada no cumplió con lo dispuesto en la ley, llegando incluso en una oportunidad a cortarle el servicio de energía al domicilio por falta de pago.

Consultada Soledad Gómez el martes 7 de febrero acerca de si alguien de la Ceel se había comunicado con ella para informarle de cómo cumplirían lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo, explicó que “hasta el momento nadie se comunicó conmigo. Yo me enteré de la intimación porque me la envió el concejal Sebastián Tiozzo. El día de ayer (martes 6) me reuní con el síndico de la Ceel, Roberto Haaser, quien me dijo que no sabía qué era eso de los electrodependientes, y de mala manera me dijo que no es su problema que mi hijo sea enfermo”.

Con anterioridad la madre del niño electrodependiente había relatado que a pesar de los problemas generados por los cortes de luz, la cooperativa eléctrica le había enviado una factura con una deuda de 157.000 pesos desde agosto del año pasado hasta el presente mes.

Por otra parte, explicó que averiguó que el grupo electrógeno que su hijo necesita tendría un valor que ronda los 102.000 pesos.

Juan Antonio sufre de diabetes, obesidad mórbida, malformaciones de huesos y cardiopatías, que le producen obstrucciones en las vías respiratorias por lo que requiere un respirador artificial de manera permanente que, al producirse cortes de luz, no puede ser utilizado.

Desde que entró en vigencia el 26 de mayo de 2017, la Ley Nº 27.351 establece la gratuidad del servicio eléctrico para los usuarios electrodependientes. Por disposición de esta norma, el beneficio aplica a todo ciudadano inscripto en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud que administra el Ministerio de Salud de la Nación.



En cifras

$102.000

Es el precio de un grupo electrógeno que requiere el paciente electrodependiente para estar protegido de los cortes de luz en su ciudad.