Incendio afectó reconocida casa de repuestos posadeña

miércoles 08 de febrero de 2023 | 6:03hs.

Un incendio de medianas proporciones que se desarrolló durante la siesta de ayer afectó parte del taller mecánico Barchuk, situado sobre la avenida Uruguay, entre Monteagudo y Bustamante, de Posadas.

De acuerdo a las fuentes policiales, el siniestro comenzó aproximadamente a las 15 en un galpón de actividades mecánicas de competición.

El foco ígneo avanzó de manera rápida hacia un sector donde estaban apilados decenas de neumáticos, mayormente de karting y automóviles, además de bidones con aceite hidráulico y otros elementos relacionados con la actividad.

Por tal motivo, varias dotaciones de bomberos tuvieron que intervenir para controlar el fuego.

Si bien se produjeron daños materiales, no se registraron heridos.

Este matutino pudo constatar que la intervención de los socorristas fue clave para evitar que las llamas se expandieran aún más por la propiedad de repuestos y servicios, sobre todo en el local de ventas de repuestos que está en el área frontal de la edificación.

Después de casi una hora de trabajo, con las llamas extintas, la Policía científica ingresó a escena para determinar cuál fue la causa del incendio en el local de Diego Barchuk (31).

Si bien, fuentes oficiales no informaron cuáles fueron las causas del fuego, Barchuk indicó a un portal de noticias local el posible motivo del foco ígneo, alegando: “Estuve a la mañana trabajando con soldadura adentro. Aparentemente una chispa de la soldadura se fue a un paquete envoltorio de las cubiertas y se prendió fuego”.

Además, agregó que se había retirado del local a las 13 para comer y descansar unas horas, para luego regresar a hacer unas remodelaciones en el lugar. “Cuando estaba por regresar, veo que tenía mensajes y llamadas para avisar que se estaba prendiendo fuego”, mencionó.

Por otra parte, el propietario del taller alegó que tras el incidente “no se registraron pérdidas materiales graves”. Sin embargo, lamentó que el fuego alcanzó aproximadamente 50 juegos de neumáticos de karting y parte de una rampa.

En ese marco, Barchuk agradeció la rápida presencia de los bomberos para lograr sofocar las llamas, además de reconocer la preocupación de los vecinos del local, quienes manifestaron interés para ayudar a apagar el fuego.

“La gente del taller está de vacaciones. Yo estaba haciendo trabajos internos, preparando unas estructuras metálicas. Problemas eléctricos no hubo. Sólo no me di cuenta”, señaló.

Asimismo, remarcó que “estaba trabajando a dos metros de la cubierta” y que por esa razón “no se le ocurría otra posibilidad”.

Con respecto a la estructura del lugar, el hombre comentó que el fuego no consumió mucho, sostuvo que “del techo se derritieron chapas traslucidas y no pasó a mayores. También cayó el revoque de una pared y hay que arreglar algunas partes de las instalaciones eléctricas”

Finalmente mencionó que trabajarán arduamente para poder poner en condiciones el taller a tiempo, ya que tiene fecha de reapertura para el 23 de febrero.