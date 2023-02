El arte para la contemplación

miércoles 08 de febrero de 2023 | 6:00hs.

‘‘Mis cuadros tienen que ser sanadores y darle paz a quien los observe’’, postuló Mónica Sánchez, artista versátil, hoy sumergida en la pintura al óleo.

Con un bagaje holístico, la también reikista cree que todo tiene un propósito y posiciona a la naturaleza como su sabia maestra e inspiración.

Así, en esta oportunidad enfocada en el paisaje natural misionero, desplegará su primera gran muestra desde el viernes en el Museo Provincial Juan Yaparí. Mi amada tierra comprende la serie de 21 obras de distintos formatos, pero en general gran tamaño, repletas de verde selva, cursos de agua más o menos correntosos y rojizos caminos típicamente misioneros.

Mónica elige no definirse dentro de un estricto concepto, por ejemplo como paisajista ‘‘porque eso me encasilla y yo soy libre’’.

‘‘Fluyo tanto que seguro me voy a terminar tirando al surrealismo, pero ahora estoy en esto y me gusta’’, explicó quien desde muy pequeña despuntó su afición por el arte, en especial la pintura.

Habiendo comenzado con esta serie como una especie de catarsis -a pesar de no perder la rigurosidad de la técnica y el detalle-, en la evolución de lo contemplativo a lo profesional, Mónica se terminó armando una estricta rutina de trabajo artístico. Hoy dedica la mañana y algunas horas de la noche exclusivamente a la pintura y producción de obra.

Si bien muchas piezas estaban completas, otras las realizó especialmente para completar esta novedosa muestra que estará en el Yaparí hasta el 5 de marzo.

‘‘Al principio no es que estaba armando una colección sino que iba haciendo lo que me gustaba. Me quedé pegada con los paisajes misioneros’’, aclaró al tiempo que graficó que la muestra cierra un poco este ciclo de paisajes naturales.

Como próximos desafíos cree que hará eje en postales urbanas de Posadas, por ejemplo, aunque insiste en que el devenir del arte tiene vaivenes imprevisibles.

Mónica es diseñadora de indumentaria y cose y descose arte en distintas aristas de su vida, sin embargo actualmente la pintura es su mayor aliada. Todo gira en torno a ella e incluso continúa formándose para perfeccionar distintas técnicas.

De esta manera, además de continuar las clases con su mentor local, Ernesto Engel, también cursa de manera online la Tecnicatura en Paisajes con Gabriela Galeno en el Conservatorio Grassi, de Buenos Aires, y la Tecnicatura al Óleo de Monocromo con Darío Darguez, entre otras capacitaciones.

Esa expertise le permitió también sentirse más segura a la hora de exponer al público. Hace dos años que tiene la propuesta de armar la muestra, pero ‘‘no me sentía tan preparada todavía, como que no había llegado el momento’’, detalló al explicar que primero estuvo dedicada profundamente a pintar e investigar.

‘‘Vivimos ansiosos y apurados y queremos todo ya, aprender ya. Pero no, no es así, todo tiene su tiempo, su proceso’’, marcó haciendo un paralelismo con los ciclos de la naturaleza como norte en la vida.

En este marco, el proceso de crecimiento estará graficado en la muestra con un orden cronológico en que fueron desarrolladas las obras.

Una de las herramientas que destacó la artista como singular de su recorrido fue el hecho de crear sus propias paletas de colores. A diferencia de cuando arrancó a pintar, ahora tiene una pequeña caja con tres o cuatro pomos de colores primarios con los que define ampliamente las gamas que elige trazar y que le dan una característica personal y por ende única a su obra.

Con el arcángel Uriel como guía espiritual (ella misma lo retrató inspirada en el cuadro de Leonardo Da Vinci), la inauguración del viernes se completa con la música de Gonzalo Bobadilla Oliva en el piano y mucha buena vibra. Será un espacio ameno para ir a disfrutar incluso en familia, según adelantó.

La exposición pretende ser un hito y puntapié en el camino artístico de Sánchez, expandiendo su llegada al público.

Con el amor por las pinceladas, busca que también esa dedicación se transforme en un intercambio espiritual y comercial con quien admire su obra. En definitiva será un paso más en el impulso para seguir creando y evolucionando a la par del arte.



Para agendar

‘Mi Amada Tierra’ es la muestra de Mónica Sánchez que abre el viernes a las 20 en el Museo de Bellas Artes Juan Yaparí (Sarmiento 1885).

Se podrá ver hasta el 5 de marzo de lunes a sábados de 8 a 12 y de 17 a 21.

Además, en la web de Mónica -a la que se accede con este QR- hay más detalles sobre su arte y filosofía de vida.