"No hemos dejado a ningún argentino en la intemperie", ponderó Alberto

martes 07 de febrero de 2023 | 18:34hs.

El presidente Alberto Fernández pidió este martes que "no se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos" durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que su gobierno "no ha dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino".

"No se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos, ni de los 25 mil millones de dolares con los que nos endeudaron. Los ministerios de Salud, de Trabajo y de Ciencia y Tecnología no existían. Esa es la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices", señaló Fernández al encabezar esta tarde la inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales, en Tafí Viejo y El Manantial, en el Gran San Miguel en la provincia de Tucumán, obras que demandaron una inversión de 50 millones de dólares.

Fernández aseguró que durante su mandato se acumularon "23 meses consecutivos recuperando trabajo formal en Argentina". "Hemos creado en los últimos dos años un millón 600 mil puestos de trabajo", añadió.

"No hemos dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino. Hay muchas cosas que resolver, tenemos que generar más trabajo y terminar con el problema de la inflación. Tenemos que seguir en la senda de los que pensamos en los que peor están, en los últimos, a los que tenemos que tenderles una mano y volverlos a traer a vivir dignamente en la sociedad argentina. Porque hemos sido educados bajo el legado de (Juan Domingo) Perón y Evita", aseguró el jefe de Estado.

Además, Fernández agradeció a Manzur por su acompañamiento en el gobierno. "Lo hiciste lealmente, con mucha fuerza, siguiendo las consignas de unidad, crecimiento y desarrollo, de poner nuestro empeño para que el Norte Grande salga de la postergación", dijo.

"Construyamos una nueva utopía de la igualdad, la utopía del desarrollo del Norte Grande, la utopía del crecimiento de las provincias norteñas y de integrar a la Patagonia a la Argentina", completó el presidente.