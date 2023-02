El susto de Susana Giménez: se incendió su casa en Miami

martes 07 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Susana Giménez vivió una situación de tensión mientras disfrutaba de sus vacaciones en Miami, cuando un cortocircuito derivado de una intensa lluvia provocó un incipiente incendio en su casa.

A través de su cuenta oficial de Instagram Susana Giménez se encargó de comunicar qué fue lo que pasó en la mansión que tiene en el estado de Florida y agradeció los mensajes de preocupación de sus seguidores. “Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos”, dijo. “Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín”, señaló sobre cómo se inició el incendio. Sin embargo, aclaró que ella y sus amigas estaban despiertas y pudieron dar aviso a los bomberos. “Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente”, agregó la conductora. En ese sentido, reafirmó que “todo fue rápidamente solucionado”, y que pese a no saber cómo trascendió la información, agradeció que no pasó a mayores: “Gracias a Dios no fue más que un susto”, concluyó.