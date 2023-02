de paul: “Sí, me lesioné 2 días antes del partido”

martes 07 de febrero de 2023 | 6:01hs.

Rodrigo De Paul entró en detalles sobre el Mundial de Qatar, en el que fue una pieza fundamental para la consagración de la Selección Argentina.

El Motorcito habló por primera vez de la lesión que sufrió en la previa del duelo con Países Bajos y las diversas charlas con Lionel Messi, Lionel Scaloni, pensando en qué hacer de cara al duelo clave.

“Sí, me lesioné. Dos días antes del partido, en un reducido. Sentí algo atrás y sí, me había lastimado. No me llegué a romper, tenía una distensión. Fue en la última jugada del entrenamiento. Yo nunca me había lesionado ni roto ningún músculo”, contó el mediocampista de Atlético Madrid.

“Voy con el médico, me hago una ecografía y a la mañana siguiente me dice de hacer una resonancia. ‘Resonancia no, ahí me vas a ver algo’. Si en la resonancia se venía que estaba lastimado... descartado. Entonces con la ecografía yo podía ir manejándome. ‘Si querés mañana me hago otra ecografía temprano’, a la mañana hago esa ecografía y el médico me dice ‘tenés 10 días’. Yo sé que sos cabeza dura, que querés probar pero hay un 80 por ciento que te rompas y te pierdas todo el Mundial. Algo el músculo tiene. ‘Quiero ir probando, lo único que no lo lleves al técnico a ningún lugar. No le des al técnico ninguna información que me pueda complicar’”, confesó.

“Le pido a Leo (Scaloni), que ya tengo confianza con el técnico, que me de decidir. ‘Si estoy para jugar o no, yo te juro que si no estoy para jugar te voy a decir la verdad’. ‘Quédate tranquilo, que vos vas a definir si estas para jugar o no’, me dijo”, contó De Paul.

“En general sentía que me perdía lo que quedaba del Mundial, voy a la habitación de Messi y me dice ‘Rodri, no juegues boludo. ‘Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, no arriesgues, lo más probable es que quedes afuera’’”, relató el mediocampista sobre la promesa que le hizo Messi.

“Me llama el técnico (Scaloni) y me pregunta como estaba. Le digo bien, que ni me dolía. ‘¿Qué fue? ¿Un milagro?’. ‘No Leo, no me duele’. Él me quiere y me dice ‘si tengo que sacarte a los 10 minutos te tengo que matar’ y yo ‘bueno, te entiendo pero me siento bien’. ‘Bueno, vas a jugar’”, cerró De Paul, quien fue uno de los mejores jugadores en el triunfo por penales de Argentina ante Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.