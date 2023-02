Alberto: “Nadie me dijo si me puedo presentar o no a la reelección”

martes 07 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que en el Frente de Todos (FdT) “nadie” le dijo que no se puede presentar a la reelección en los próximos comicios, remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una Paso y sostuvo que “no hay que temerle a la opinión de la gente”.

“A mí nadie me dijo si me puedo presentar o no (a la reelección). Mi mayor problema no es que vuelva a ser presidente... mi problema es que algún canalla que manejó la Argentina no vuelva”, remarcó el jefe de Estado durante una entrevista con la radio Urbana Play.

Asimismo, el jefe de Estado reivindicó las Paso como mecanismo para dirimir las candidaturas al asegurar que hay que dejar “que la gente opine” y que en momentos en que Argentina cumple 40 años de democracia cree “en profundizar la democracia”, al observar que el país “tiene un historial de personalismos” que no pretende “imponer”.

Sobre los distintos sondeos electorales, Fernández afirmó que quiere hablarle “al 30 o 40 por ciento de la gente que no opina en las encuestas para llamarles su atención” porque le “importa” lo que piense ese sector del electorado.

En otro orden, sobre la mesa política que convocó para los próximos días, Fernández adelantó que será una instancia que tendrá el objetivo de “discutir cómo se van a resolver las internas del FdT y cómo funcionarían las Paso, analizar las distintas alternativas”.

En cuanto al capítulo económico, el jefe de Estado indicó que el Gobierno está “luchando permanentemente contra la inflación” y aseguró que es un fenómeno “que no se resuelve de un día para el otro”.

Recordó en este sentido que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri “dejó un 54% de inflación y en el medio se desató una guerra (entre Ucrania y Rusia) que en algunos países del mundo multiplicó por ocho la inflación y en Argentina la multiplicó por dos”.

Reiteró que la inflación es un fenómeno “mutlicausal” y habló de “circunstancias exógenas, como la guerra y endógenas, que tienen que ver con una puja distributiva”.

“Es un problema para toda la economía, quiero erradicarla pero no puedo mentirle a la gente. Recibí 54 puntos de inflación, 150 mil millones de dólares de deuda y el día 99 (de gobierno) una pandemia que duró dos años. Cuando termina eso, a Rusia se le ocurrió invadir Ucrania”, apuntó el presidente sobre el contexto internacional que influye en el incremento inflacionario.

También se refirió a la frase que se le atribuyó durante un reciente reportaje, cuando abordó la cuestión de la inflación como un fenómeno “autoconstruido”.

“En ese reportaje expliqué que la inflación tiene múltiples causas. El déficit fiscal es una de ellas. La emisión monetaria es otra y la tercera es la inflación autoconstruida por algunos formadores de precios, quienes ante la posibilidad de que se alteren sus costos, empiezan a remarcar”.

“Estaba hablando de los pequeños formadores de precios, no del consumidor, que es una víctima. No es el consumidor quien autoconstruye la inflación. Estaba hablando de los pequeños formadores de precios”, aclaró.

Al comentar respecto de la decisión del Banco Central de emitir un billete de 2.000 pesos manifestó que “estamos buscando un ahorro, ya que cuesta mucho más caro emitir muchos de 1.000 que los de 2.000”, Asimismo, rechazó la idea que sostiene que el acuerdo con el FMI para la refinanciación de la deuda con ese organismo de crédito internacional haya provocado un “ajuste” en la economía argentina.

“Argentina creció, creamos 1.600.000 puestos de trabajo, en ciencia invertimos 100 millones de dólares en aparatología para el desarrollo científico”, aseveró, y concluyó: “¿Dónde está el ajuste? No lo sé”.

“Nuestra inversión en desarrollo social es el 1,2% del PBI, tenemos 5.800 obras públicas en marcha y 2.900 obras públicas entregadas”, argumentó al respecto.

Agregó asimismo que “durante el gobierno de Macri se hicieron 14 mil viviendas y yo ya entregué 85 mil viviendas y a fines de marzo voy a entregar la vivienda 100 mil”.

El gasoducto para junio

Sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner aseguró que “en junio el país tendrá un gasoducto que llevará gas a muchos lugares de la Argentina” y ponderó que esa obra se construye en parte con “el aporte solidario de las grandes fortunas que se recaudó durante la pandemia”.

“Vamos a tener de 15 a 20 mil millones de dólares de gas de exportaciones durante muchos años. Estamos pasando un tiempo muy difícil. Nos dejaron tierra arrasada y los primeros frutos de la siembra se están viendo”, remarcó.

El mandatario aseguró que no quiere dedicarle “ni un segundo” a debatir las diferencias internas en el FdT y minimizó las diferencias con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

