"Debo dejarlo volar para que descanse en paz", dijo la mamá de Fernando Báez Sosa

"Pienso que debo dejarlo volar para que descanse en paz, él no me querrá ver llorando todo el tiempo", fueron la palabras de Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, tras la condena a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por el homicidio doblemente agravado por premeditación y alevosía de Fernando. Cabe recordar que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de prisión.

Tras escuchar la sentencia, la mamá de Fernando contó que sintió “una luz, lo veía muy sonriente. Entonces pienso que debo dejarlo volar para que descanse en paz, él no me querrá ver llorando todo el tiempo".

En ese sentido, expresó: “Yo siempre he sido una persona religiosa, pero desde la muerte de Fernando me aferré mucho más a Dios. Sentía que eso me daba alivio en el corazón. Le entregué mi sufrimiento a Jesús que me acompañara en este camino difícil y sé que estuvo. También sentí que Fernando desde el más allá me ayuda a estar fuerte y a sobrellevar este dolor”.

Y conmovida agregó “Fer no va a volver nunca. A veces acarició su cama, lavo su ropa y la vuelvo a poner en su lugar. En el cementerio, toco el mármol y lloro, tengo ganas de sacarlo y traerlo conmigo un ratito”.

Por otra parte, cuando Máximo Thomsen se desmayó en medio de la audiencia y su madre culpó a los medios de comunicación por lo que sucedía, Graciela contestó: "No se puede culpar a la prensa. Las imágenes que vimos hablan por sí solas" y en esa línea, agregó: “Es parte de una estrategia lo que dijo. No los vi arrepentidos, era todo actuado cuando pidieron disculpas. Siempre tengo presente la forma en que le dio la patada y la sangre de mi hijo en su zapatilla. No me conmovió para nada”

Además, detalló que suele ver los videos que grababa su hijo para escuchar su voz y tenerlo más presente.

“Me arrebataron a un hijo que solo quería ir a divertirse. Como madre, lo estaba esperando en casa. Mi hijo regresó en un cajón cerrado del que nunca más va a salir. Su ausencia es perpetua y nuestro dolor, también”, expresó.

"Después de tanta espera, sentí paz en el corazón y calma al escuchar la perpetua. Nace una historia muy importante en la historia en la Argentina. Estamos conformes, es lo que esperé escuchar durante tres años. Empieza una nueva etapa en nuestra vida. Vamos a seguir luchando para que quede firma la sentencia de estos asesinos", aseguró.

En ese sentido, sostuvo: “Vi en el suelo un chico que imploraba piedad. Eran 8 contra un indefenso que fueron a atacar de la peor manera. Lo tenían preparado. En mi mente, lo que más mantengo, es cómo asesinaron a mi hijo. Ellos disfrutaron asesinándolo, sabían lo que hacían”, finalizó.

Silvino, papá de Fernando: "Conseguimos lo que buscabamos"

El papá de Fernando aseguró que están conformes con el fallo y expresó: “Conseguimos lo que buscabamos, que era justicia. Hoy tenemos un poco de paz".

“A Fernando lo vamos a llevar presente en todo momento”, dijo y contó que suele escuchar los audios que le enviaba su hijo: “Lo hago para buscar un punto en que sostenerme y seguir”.

Asimismo dijo que el caso de Fernando marcó un precedente en la justicia y afirmó: “Hemos luchado para que su asesinato no quede impune y hoy conseguimos algo. Creo que logramos algo muy importante”.

Por otro lado, detalló cómo vivieron las jornadas del juicio: “No podía dormir. Hemos visto varios videos que fueron muy duros. La segunda audiencia no estaba bien, pero trato de ponerme bien para acompañar a Graciela”.

En relación al vínculo que tienen con los abogados, remarcó: “Son mi familia, lo demuestran todos los días. Comparto con ellos muchas cosas porque sé que trabajan mucho en el caso”.