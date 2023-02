Marciano Cantero fue homenajeado en los Premios Grammy 2023

lunes 06 de febrero de 2023 | 11:15hs.

El momento de recordar a los fallecidos del último año suele estar entre los más emotivos de una premiación. Y así también resultó en estos Premios Grammy 2023: luego de que Kacey Musgraves cantara “Coal Miner’s Daughter” de la leyenda country Loretta Lynn -murió en octubre de 2022-, un atronador solo de Jeff Beck llenó el aire del Crypto.com Arena que celebró no solo la genialidad blusera del guitarrista de The Yardbirds -que falleció hace menos de un mes, sino también al argentino Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero.

Presentado por su apodo y como “argentine singer”, la figura del también bajista de Los Enanitos Verdes apareció en el homenaje y se llevó la misma ovación que Pablo Milanés, Tom Verlaine, músicos de Earth, Wind & Fire, Pharoah Sanders y Keith Levene, entre otros. Luego, el rapero Quavo retomó la música en vivo para saludar a Takeoff -su sobrino y compañero en Migos, que dejó este mundo en noviembre pasado- con el tema “Without You” junto al Maverick City Music Choir.

De gran trayectoria en el rock nacional, Marciano estuvo al frente desde sus inicios en el mítico grupo que se convirtió en uno de los más exportables de la música argentina. Entre sus mayores éxitos se destacan “La muralla verde”, “Te vi en un tren”, “Por el resto” y “Lamento boliviano”. En 1984, el grupo compuesto por Felipe Staiti en guitarra, Daniel Piccolo en batería y Marciano en voz, fue elegido como Revelación el el Festival de la Falda.

Y este fue el impulso que necesitaba la banda para decidirse a mudarse definitivamente a Buenos Aires, con el gran objetivo de grabar su primer disco, que llevaría el nombre de la banda. Ese álbum incluía el tema “Aún sigo cantando”, que hizo estragos en las radios convirtiéndose rápidamente en un “clásico” del rock. En 1986 editaron su segundo LP, “Contrarreloj”, que extendió su popularidad y los llevó a sonar en las radios de los países vecinos. Y, en 1988, cumplieron el sueño de estar en el festival de Viña del Mar, donde se hicieron acreedores de dos “Antorchas de Plata”.

En una de sus últimas entrevistas, publicada en noviembre de 2021, Cantero había anticipado sobre la nueva gira de Los Enanitos Verdes, programada para 2022. También destacó su cambio de vida tras retornar de México, donde residió hasta hace algunos años.

“Ahora me estoy dedicando a mi jardín y a hacer vida doméstica que casi nunca había tenido, mejoró mi sueño, empecé a hacer gimnasia, cambié mi dieta, dejé de comer harinas, probé dos semanas y me fue bárbaro, así que seguí. También estuve trabajando de carpintero, haciendo los paneles acústicos de la sala donde trabajo, me mantuve activo en otras cosas”, dijo.

El último show lo dieron el 14 de agosto pasado en la ciudad de Orlando, Estados Unidos. Allí volvieron a sonar Tus viejas cartas, La muralla verde, Luz de día, Mi primer día sin ti y tantos hits que formaron parte de la adolescencia de muchos argentinos. “Gracias Orlando, último show de esta gira fantástica”, posteó en sus redes Marciano Cantero, que había decidido volver a Mendoza, lugar donde residía desde 2017.

Cantero murió el 8 de septiembre del 2022 a los 62 años. Estaba internado desde finales de agosto, en la Clínica de Cuyo de la ciudad de su Mendoza natal, después de haber ingresado por un dolor abdominal.