Turistas destacan los precios accesibles en las playas de Posadas

lunes 06 de febrero de 2023 | 3:00hs.

El primer domingo de febrero colmó de visitantes las playas posadeñas. Desde distintos barrios de la capital, de localidades del interior y de otras provincias, decenas de personas eligieron combatir el calor en El Brete y Costa Sur.

En sintonía, las instalaciones fueron destacadas por los visitantes por la amplitud de servicios como sanitarios, puestos gastronómicos, juegos para los chicos, entre otros. Por otra parte, indican que aún faltan mejoras en la señalización y espacios de sombras como árboles y quinchos.

Se realizó la 9ª edición de la Ecoferia con más de 40 emprendedores.

Con espacios para realizar deportes, sanitarios, toboganes y una gran oferta gastronómica, Posadas se mantiene como destino en este segundo mes del 2023. Según indicó el Ministerio de Turismo de Misiones, durante enero el movimiento dejó un saldo mayor a 7 millones de pesos en toda la provincia.

“La mayoría viajan en motorhome y en familia. En un contexto climático ideal para playas y balnearios colmados en toda la provincia. La ocupación promedio en posadas llegó casi al 80 por ciento, con visitantes en su mayoría nacionales y algunos extranjeros”, detallaron desde el organismo.

En este sentido, Sandra y Daniel desde Buenos Aires en su visita a familiares de Posadas, decidieron pasar la tarde del domingo en Costa Sur.

Adultos y chicos disfrutaron la tarde en el balneario El Brete.

En diálogo con El Territorio comentaron que “la ciudad en general es muy bella y ni hablar de la belleza de todo lo verde que tiene Misiones. Particularmente nos asombra una playa tan completa que sea gratuita, porque en otros lugares se debe pagar. Precios muy accesibles y la amabilidad de la gente; volveríamos a elegir el destino para veranear”.

Entre la muchedumbre que con sombrillas, tereré o un vaso de licuado, disfrutaban la tarde.

Sergio Centenaro (47) del barrio Itaembé Guazú, expresó la alegría de tener una alternativa de playa en la ciudad. Coincidió con los demás visitantes y remarcó la excelencia del servicio, precios accesibles, aunque le agregaría algunos espectáculos.

“Falta algún show con bailarines para alegrar y entretener, y de paso se puede hacer noche con una fiesta popular. Se pueden agregar propuestas de freestyle y recitales para completar el combo turístico”.

Puestos gastronómicos destacados por los precios accesibles.

En la misma línea, José Cáceres (69), de barrio Rocamora, comentó que junto a su esposa eligen descansar todos los domingos en el balneario. “Tuvimos familiares y amigos que vinieron desde Buenos Aires y España y eligieron este lugar. Preferimos venir acá antes que ir a la Costa, porque es muy limpio. Vemos que por ahí cuesta que los usuarios cuiden las instalaciones, junten su basura o no rompan las cosas además no respetan las normas de no traer mascotas al río”, finalizaron.

Los visitantes de Posadas en su mayoría destacaron el fácil acceso para salir a tomar aire, mientras que de otras localidades aprovechan para hacer compras y pasear en familia.

Asimismo, Natalia Rodríguez (35) contó que es la tercera vez que vienen desde la ciudad de Corrientes

“El lugar nos pareció hermoso, pero nos costó mucho llegar hasta las instalaciones. Paramos varias veces en caminos sin salida hasta dar con la playa. Faltan más carteles porque los que no somos de acá nos perdemos”.

Además sostuvo que el lugar es muy funcional, tanto la Costanera, como la playa, y la parte de juegos es súper atractiva para los chicos. “Podemos quedarnos hasta la noche porque tenemos de todo, comida, servicios y entretenimiento para los chicos”.

En tanto, quienes visitaron Costa Sur y El Brete piden más servicios. Según expresaron, esta última playa carece de servicios gastronómicos y sombras. En comparación con Costa Sur, el espacio tiene menos sanitarios y puestos para cargar termolares y termos.

De la misma forma, en ambos balnearios, turistas reclamaron más limpieza de la zona habilitada para bañarse, debido a la cantidad de basuras y camalotes. Por otra parte, instan a que haya más control sobre la presencia de palometas y residuos que podrían dañar a los chicos.