Chiquito Romero tapó un penal y evitó que pierda Boca

lunes 06 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Boca recibió a Central Córdoba en la Bombonera en busca de la segunda victoria, que lo hubiese dejado como uno de los líderes del torneo, pero no lo consiguió: empató 0-0 por la segunda fecha de la Liga Profesional.

Con este resultado, el Xeneize se quedó con 4 puntos conseguidos, mientras que el Ferroviario cayó a la vigésima tercera plaza, con tan sólo una unidad cosechada, tras el debut con derrota ante River.

El misionero Sergio Romero fue la figura del encuentro, ya que tapó un penal y tuvo varias buenas intervenciones, que mantuvieron el arco del Xeneize en cero.

En la primera mitad, los dueños de casa fueron quienes dominar la posesión de la pelota y las acciones de juego. Con un Sebastián Villa muy influyente en la faceta ofensiva del conjunto de Hugo Ibarra, el equipo de la Ribera contó con diversas chances de abrir el marcador en el primer tiempo, pero entre Marcos Ledesma y la ineficacia de sus atacantes, l Xeneize no pudo hacer gritar a la Bombonera en los primeros 45 minutos.

Por su parte, el Ferroviario mostró una postura ordenada, pero los tres palos azul y oro lo quedaron lejos en la primera etapa. Sin embargo, los de Santiago del Estero pudieron incomodar en dos ocasiones a Sergio Romero, quien se lució con dos grandes atajadas.

Ya en el complemento, la tónica del partido se mantuvo por el mismo carril, pero las emociones comenzaron aparecieron en la Bombonera.

Al minuto 18 de la segunda mitad y tras un desajuste defensivo del local, Chiquito Romero derribó a Facundo Castelli dentro del área y Andrés Merlos cobró penal.

El propio delantero se hizo cargo de la penal máxima, pero el exarquero de la Selección Argentina se hizo gigante, se volvió a lucir y se quedó con el remate del atacante para sellar la igualdad a cero en la Bombonera.

Si bien Boca fue mejor durante varios pasajes del encuentro, no supo rompert la férrea defensa de Central Córdoba, que poco a poco se conformó con la igualdad como visitante.

“Siempre es lindo ayudar. Si la anticipaba la cortaba yo, una lástima que cometí penal y me comí una amarilla. Tuve que hacer penal, no me quedó otra”, explicó Chiquito Romero acerca de la jugada del penal.

“Teníamos idea de cómo pateaban y por suerte pude ayudar a mis compañeros”, agregó el arquero de la Tierra Colorada.

En la próxima fecha, Boca visitará a Talleres. El encuentro se disputará el sábado a las 21.30. Por su parte, Central Córdoba abrirá la fecha 3 el viernes, cuando desde las 21.30 reciba a Belgrano de Córdoba en Santiago del Estero.