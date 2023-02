lunes 06 de febrero de 2023 | 6:03hs.

“Con mis dos hijos que me quedaron nos vamos el fin de semana a vivir a Pinamar donde está mi hija la más grande. Nos vamos lejos del peligro, porque la realidad es que acá estamos en peligro”, sentenció días después del crimen Elvira Espínola, madre de Natanael, quien en aquel momento al tener prófugo al presunto agresor, decidió abandonar Jardín América junto a sus hijos en busca de seguridad para los suyos.

“Perder a un familiar es triste en cualquier circunstancia, pero la manera que nos dejó Nata es aún más dolorosa y lo que estamos pasando ahora es una tortura, si fuese un accidente de tránsito o enfermedad se podría asimilar de manera distinta pero que se vaya de esa manera como se fue es horrible”, aseguró la mujer en diálogo con El Territorio.

Incluso tanto la progenitora como otros familiares de Natanael estuvieron varias semanas con los ojos atentos a una posible vuelta de Koki al vecindario.

Incluso refirieron que hubo personas que vieron al joven merodeando su vivienda.

“Mi hija la mayor lo vio el martes a la mañana a media cuadra de mi casa. Fue a comprar lo vio y entró en shock y no pudo hacer nada, cuando llegó a casa reaccionó y me dijo ‘mami, creo que era Koki, estaba con un bolso en la espalda, fumando y me estaba mirando’. Otra señora, la dueña de un kiosco, me dijo que lo vio caminando como esperando a alguien”, contó la mujer al tiempo que declaró: “Hay gente que fue y con bolsos sacó ropa para él, otros los ayudan a movilizarse, se mueven en una moto con otro chico que escapó de la comisaría de acá”.

Preventiva para el joven acusado de matar de un tiro a un niño de 11 años