Barbie y Nazarena Vélez en un especial baby shower

lunes 06 de febrero de 2023 | 6:00hs.

A pocos días de convertirse en mamá por primera vez, Barbie Vélez fue sorprendida en su casa por sus amigas que le organizaron un baby shower. Allí, junto a sus allegadas, celebraron la incipiente llegada de Salvador. “Una que llora poquito. Las amo”, escribió Barbie en Instagram. Se la pudo ver a la hija de Nazarena Vélez, muy emocionada y esto generó repercusión en sus fanáticos y seguidores. Hace unas semanas, Barbie Vélez se sinceró sobre los cambios en su cuerpo que experimentó al poco tiempo de confirmar su embarazo, “Siento que no me da miedo porque tengo muy asumido que va a cambiar. De hecho, ya está cambiando, ya lo veo cambiando y bastante. Y me parece que está bueno que lo tengo muy asimilado. No me estoy cuidando con las comidas pero sí trato de comer sano”, exclamó la modelo.

“Increíblemente bien. Ella está muy, pero muy bien. Está hermosa, lo está disfrutando, lo está viviendo con mucho amor, así que a mí me hace muy feliz. La veo a ella muy contenta, muy bien No tiene la ansiedad que, en línea general, de las madres que empiezan que ya quieren que nazca. Ella no, ella está como muy tranquila”, reconoció Nazarena.