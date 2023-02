Un chofer dormido y una tragedia en Brasil que golpeó en Misiones

domingo 05 de febrero de 2023 | 6:03hs.

Un nuevo siniestro vial de magnitudes enlutó a la provincia de Misiones durante la mañana del martes, cuando medios de comunicación de Brasil dieron una triste noticia de un fatídico vuelco de un micro de la empresa Viação Catarinense que dejó como consecuencia el fallecimiento de siete personas, de las cuales cinco eran argentinas. Se confirmó mediante avanzaban las horas que cuatro eran misioneros y otro era oriundo de la provincia de Buenos Aires. Puerto Iguazú y Wanda, las localidades especialmente enlutadas, que todavía lloran a las víctimas mortales.

El transporte de larga distancia partió de Florianópolis rumbo hacia Foz de Iguazú. Cuando aún faltaban aproximadamente 500 kilómetros para llegar al destino final, el rodado despistó y volcó en la localidad de Fernandes Pinheiro, en el kilómetro 230 de la BR-277.

Según los datos dados a conocer por las autoridades brasileñas, el colectivo hizo la línea Florianópolis-Foz y tenía 54 pasajeros, de los cuales 22 fueron retirados por el Cuerpo de Bomberos y Samu para atención en hospitales de la región.

“Me dormí”

Sobre la investigación del porqué el colectivo volcó, la recolección de informaciones indica que se trató de una tragedia totalmente evitable y que el final fue alertado por varios hechos antes de la 1.50 del martes, cuando el micro despistó sobre la BR-227.

La Policía Civil de Paraná confirmó en una nota a la prensa que las investigaciones reconstruyeron que el conductor del vehículo se durmió, confirmando las declaraciones a los medios de comunicación de algunos de los ocupantes en la escena del hecho.

Según reportaron diferentes medios del vecino país, se tomaron declaraciones de 12 personas que estuvieron internadas y el relato común es que el conductor estaba muy cansado e incluso se quejaba de ello.

El viaje tenía prevista una sola parada, pero según lo reconstruido se hicieron al menos tres, una de ellas unos 15 minutos antes del despiste.

Uno de los pasajeros indicó: “Estaba indignado y me acerqué al conductor y le pregunté ‘hombre, ¿cómo me tiraste por un precipicio en una recta?’, y el conductor me miró a la cara y dijo ‘hombre, me dormí’. No tuve ninguna reacción”.

Lo que apoya esta teoría es que en la escena de los hechos los investigadores no detectaron marcas de frenadas e incluso algunos conductores que se cruzaron con el colectivo dijeron que estaba manejando de forma extraña.

“No hay marca de frenado aquí en la carretera, lo que descarta la posibilidad de una posible colisión. Planteamos la hipótesis de una probable pérdida de control del vehículo, lo que provocó el accidente. Pero igual daremos pasos para poder esclarecer el caso”, dijo Wesley Vinicius, pesquisa en el caso, en las primeras horas de investigación.

Por otra parte, se envió un oficio a la empresa Viação Catarinense, dueña del colectivo, para que aclaren diversos puntos.

Lo que se intenta determinar es si la compañía cumplió con todas las normativas vigentes, sobre todo respecto al descanso de sus trabajadores.

“Si se trata de un cansancio que se debe a una imprudencia del propio conductor, él será responsabilizado por homicidio por la conducción de vehículo automotor. Pero si se debe a horas de trabajo excesivas, entonces responsabilizaremos a la empresa”, explicó Vinicius.

Misioneros fallecidos

Respecto a los misioneros que perdieron la vida producto del vuelco del micro, Carina Martínez (42) y su hijo David (3), ambos oriundos de la localidad de Puerto Iguazú, fueron las primeras dos víctimas fatales confirmadas del siniestro.

Además, se confirmó cuando transcurrían las últimas horas del martes 31 que la Policía de Brasil identificó otros dos cuerpos de personas de la Tierra Colorada. Ellos eran Giuliana Tessari (24), perteneciente a una reconocida familia de Wanda, y su novio Fernando Benítez (33).

Se supo que la iguazuense retornaba de sus vacaciones con su esposo y sus tres hijos, una niña de 11 años, un adolescente de 17 y el pequeño de 3.

Por otra parte, este medio pudo saber que el padre del nene intentó auxiliar a su hijo en el lugar, pero la criatura ya no tenía signos vitales.

La despedida de Carina y David se dio en el cementerio El Salvador, de Iguazú.

Asimismo, una compañera de trabajo de Carina, quien trabajaba en un reconocido centro comercial de Foz de Iguazú, en comunicación con El Territorio no ocultó su dolor ante el triste episodio y también la recordó como “una excelente persona, compañera y madre”.

También señaló que a pesar de que la familia tenía automóvil, decidieron viajar en micro como otras veces anteriores porque le resultaba más cómodo, por el hecho de que las rutas brasileñas son complicadas para manejar.

En tanto, la joven de 24 años oriunda de Wanda era madre de una niña de 4 años y viajó con su pareja Fernando para disfrutar de sus vacaciones. El joven, quien fue el último misionero en ser reconocido en tierras del vecino país, había viajado por primera vez con su novia, con quien había iniciado una relación hace más o menos un año.

Por otro lado, según medios del país vecino, los rescatistas trabajaron durante diez horas para retirar los cuerpos de cuatro de los fallecidos, ya que la posición en la que se encontraba el colectivo en el barranco dificultaba el trabajo de los profesionales presentes.

El embajador argentino Daniel Scioli confirmó a través de sus redes sociales que cinco de las siete personas fallecidas era de nacionalidad argentina. El quinto turista argentino que perdió la vida fue identificado como Franco Tomás Sánchez, joven profesor y militante político de la localidad bonaerense de Magdalena.

En ese marco, el proceso de repatriación fue tan engorroso como doloroso debido a la burocracia, según detallaron las familias consultadas por este medio.

El reconocimiento de los cuerpos se concretó en horas de la siesta del jueves, Las autoridades brasileñas expresaron luego que debían hacerles el reconocimiento de huellas dactilares.

El padre de Giuliana, el empresario Luis “La Sombra” Tessari, ex corredor de la década de los 90 y dueño de un complejo de cabañas, fue quien llevó adelante las gestiones en tierras brasileñas.

El hombre contrató una empresa funeraria brasileña para el traslado.

Lo que se supo es que se barajó la posibilidad de traer los cuerpos en un avión luego de un ofrecimiento de la Provincia de Misiones, aunque esto fue descartado porque entendían que podría demorar los trámites.

Al parecer, con esta opción tenían que ingresar al país por Buenos Aires.

El marido de Carina Martínez tuvo que ser trasladado en ambulancia para ser atendido en el municipio de Iratí. En ese contexto, con sus otros dos hijos, hizo las gestiones.

En paralelo a esto, desde el gobierno de Misiones expresaron que se estaban haciendo constantes gestiones con el embajador argentino Daniel Scioli y el consulado en Curitiba, capital del estado de Paraná.

Al respecto, a las 18.14 del mismo día, el gobernador Oscar Herrera Ahuad publicó en su cuenta de Twitter: “Nos estamos ocupando de la repatriación de los cuerpos de los misioneros que fallecieron en el accidente en Brasil. Personalmente hablé con el embajador en Brasil”.

“Pusimos a disposición toda la logística necesaria desde el gobierno provincial para que una vez cumplimentado los requisitos requeridos por el gobierno de Brasil lleguen a Misiones en el menor tiempo posible. Mis respetos y pésames a la familia y amigos, el dolor es inmenso”, cerró el mandatario.

El último adiós

Por otra parte, mientras continúan las investigaciones por parte de la policía brasileña, las cuatro víctimas misioneras llegaron a su tierra para la despedida de sus familiares y allegados.

En tanto, los restos de Carina y su hijo, domiciliados en la localidad de Puerto Iguazú, cruzaron el límite internacional cerca de las 10.30.

Antes lo había hecho su marido y sus dos hijos, ya que la familia había ido a pasar unas vacaciones en las playas brasileñas.

El velorio de ambos se realizó durante el día en un salón privado y la despedida de madre e hijo se concretó en horas de la tarde-noche en la misma localidad.

Los semblantes en el cementerio El Salvador de la localidad turística denotaron cansancio luego de la incertidumbre y demora por la espera de los cuerpos de sus seres queridos, pero sobre todo se pudo observar el dolor del último adiós, que confirma la tragedia.

De la sentida ceremonia participaron familiares, amigos y allegados a la familia, como así también integrantes de la comparsa Batuke y de la iglesia a la que asistían madre e hijo.

La misma funeraria se encargó del velorio de Fernando Benítez en un salón de la localidad de Wanda, de donde era oriundo, mientras que en horas de la tarde se concretó su despedida en el cementerio de Wanda.

Asimismo, los familiares despidieron a la joven de 24 años cerca de las 18 en el camposanto de la localidad de Puerto Esperanza.

De la familia, quien habló fue su abuela Iris, quien se mostró muy abatida por los sucesos.

“No entiendo cómo alguien del pasaje no se levantó y le pidió al chofer que se detuviera. Nos enteramos de que le venían tocando bocina y haciendo señas de luces porque se cruzaba de carril a cada rato”, indicó en declaraciones al diario Clarín cuando aún no había recibido los restos de su nieta.

Los familiares de Giuliana Tessari se mostraron emocionados y agradecidos por la cantidad de personas que participaron del último adiós de la joven.