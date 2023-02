El sueño de esta tierra: que todos los artistas le ganen al sistema

domingo 05 de febrero de 2023 | 6:05hs.

El sueño de grabar un disco físico, sonar en las radios, fue mutando, hoy las redes sociales copan la parada, por ahora. Sin embargo todo el engranaje que propulsa los éxitos sigue siendo similar.

La industria de las discográficas cambió algunas estrategias, pero sigue ganando la pulseada comercial. En un escenario complejo siempre para los artistas independientes, tener los derechos asegurados no siempre significa el cobro de muchas regalías.

Por eso, desde Tierra Soñada, estudio de grabación devenido en la realidad en el trabajo de prácticamente un sello discográfico, Marcelo Kuczek subrayó que ‘‘como idea principal el artista siempre tiene que hacer algo que le guste, lo mejor posible. Que la parte creativa sea buenísima’’.

‘‘Tenemos que seguir trabajando para que nuestros productos sean buenos, de calidad, lleguen, gusten, si llegamos a 50 mil reproducciones es como que estamos en un buen camino, pero es difícil lograrlo desde Misiones’’, planteó al tiempo que explicó cómo se trabaja hoy desde este suelo.

La mayoría de los solistas o grupos llegan al estudio no sólo para grabar su música, sino que se convierten en aliados de Tierra Soñada, se toman decisiones en conjunto, se invierte y trabaja distintas aristas a la par. ‘‘Una vez terminado el disco, se hace el fonograma, hacemos un contrato para editar ese material en el lugar donde mejor se pueda vender, en este momento son las plataformas digitales’’, definió Kuczek.

Lo que se busca, entonces, es editarlos en todas las tiendas virtuales más populares de la región, Spotify, Apple Music, YouTube Music son las más elegidas.

‘‘Nosotros como productores fonográficos hacemos un contrato con una distribuidora y esa distribuidora nos va a ofrecer, para nuestros artistas, todas las góndolas que existen en el mercado. Siempre vamos a buscar que tenga más capacidad de góndolas y que nos aseguremos que dentro de esas opciones esté Spotify, porque es la que más consumimos en esta región’’, afirmó el también músico.

Allí comienza el camino de cobrar alguna regalía. Siempre en defensa de la legalidad, Aadi, derechos fonográficos y las reproducciones de Spotify es a lo que más apuntan hoy, según grafican desde Tierra Soñada.

Si bien aún las condiciones del pago por parte de Spotify, por ejemplo, no son del todo claras, lo positivo dice Kuczek es que se cobra, algo, pero se cobra.

‘‘Ese es el mercado ahora por eso vuelvo a insistir sobre la producción fonográfica y el derecho a la venta de eso. Porque ahora no se vende un disco, se vende una virtualidad, un archivo virtual o una escucha, entonces los vendemos en estas góndolas. Por eso es re importante que toda la gente a la que le gusta una banda de acá, la escuche en Spotify o en YouTube Music porque ahí le va a dar realmente una regalía al músico. Lo positivo es que sí se cobra. Quizás serán 10, 20 dólares mensuales, pero se cobra’’, alegó. En coincidencia también se sumó al reclamo de Fabián Meza (ver página 7) la necesidad de que los medios locales realicen el correspondiente registro de las canciones de artistas que pasan, porque de no hacerlo, Aadi no puede pagar lo correspondiente a esos derechos.

Por otro lado, un caso testigo que conoce de cerca Kuczek es de Los de Imaguaré, que a pesar de que no necesitan presentación de tanta trayectoria con 45 años de recorrido en escenarios de todo el país, no tienen un buen cobro de regalías por la publicación no oficial de sus canciones en redes.

‘‘Tenemos ese objetivo. Vamos a hacer un asado el día que pase, ya logramos que Spotify baje los temas que no habíamos subido nosotros, que nos conteste, y estamos cerca de que Los de Imaguaré pueda tener todas las regalías. Sería un logro, un triunfo territorial’’, remarcó Kuczek sobre la pelea de una de las bandas más representativas de la región.

De alguna manera, el anhelo de Tierra Soñada es poder ganarle, al menos una batalla siquiera, al sistema. Poder reivindicar el arduo trabajo que realiza el artista y su entorno.

La virtualidad en un principio se avizoraba como ese universo donde el músico podría lograr su sueño independentista, liberarse del yugo de las discográficas y tener un mano a mano directo con sus oyentes. Pero el mercado tiene gran capacidad de adaptarse y finalmente, quizás con otros nombres, son los mismos los que terminan por cortar la torta.

‘‘Estoy intentando que las bandas lleguen, por mí, por las bandas, por nuestro sistema. Alguna vez, vos querés que el tema llegue y tener esa plata, no para enriquecerte porque en realidad toda la plata que puedas cobrar a esta altura nuestra no va a venir a subsanar nada, ni emparejar todo lo que invertimos o toda una vida, pero sí para que algo de todo, finalmente vuelva’’, concluyó Kuczek.

Cada click cuenta, el camino sigue siendo arduo, pero se avizora cada vez más claro.



El plantel de Tierra Soñada

Los de Imaguaré

Kalacawas

Flores a los Chanchos

Batería Legal

Fabián Meza

La Corte del Señor Manga

Néctar

Jugo de Tigre

La Murga

Iris Rêverie

El Banco Local

Mauro Bonamino

Sergio Bosser

Pablo Assaf Grahl

Cherno

Caramba

Buey Machine

Estudio Coral Sur

Cristian Benítez

Yaguanderfull

Supernova

Kuczek busca desentrañar los enredos de la industria musical. Fotos: Marcelo Rodriguez

La Corte del Sr. Manga

Jugo de Tigre.

Cristian Benítez.

Caramba.

