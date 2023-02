Virginia Da Cunha y los trastornos alimenticios

domingo 05 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Virginia Da Cunha, la exintegrante de Bandana, sorprendió a sus fanáticos al revelar lo mal que la pasó cuando formó parte del exitoso quinteto. La cantante compartió una publicación en Instagram y se emocionó al recordar parte de su historia de vida.

En la foto se la ve sonriente y cantando sobre el escenario. Sin embargo, Virginia relató “44 kg pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14. Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más. Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida”, detalló en la primera parte de su descargo.

“De pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire. En poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar” recordó.

En el posteo, la DJ intentó concientizar sobre lo dañinos que pueden ser los estereotipos: “Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una ‘belleza’ superficial e impuesta, qué linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma, para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza, pero es una gran trampa”.

“El nuevo desafío es el equilibrio y el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar. Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado”, continuó. dejó una fuerte reflexión. “Muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente. ¡Libérense de los moldes impuestos!”, cerró.

La publicación se hizo viral, y se llenó de mensajes de cariño.