Cande Molfese y el acoso callejero en carne propia

domingo 05 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Cande Molfese compartió ensus historias de Instagram que fue víctima de un acoso callejero.

De acuerdo a lo que contó en sus posteos, alrededor de las 11.30 se dirigía al gimnasio cuando un hombre presumiblemente de su edad, la acorraló contra la pared del local, agarró su cola con fuerza y luego salió corriendo. La actriz corrió detrás insultándolo y con la intención de alcanzarlo, pero sin resultado. “Me impresionaron muchas cosas. Primero ver que nadie en la cuadra colaboró con la causa, o sea, nadie me ayudó”, dijo. “Después me empecé a cuestionar si yo no tenía una calza que me marcara mucho ¿Hasta dónde llega la cabeza de la persona por las cosas que nos han pasado? Mi pensamiento es que nos tenemos que cuidar porque, por más que creemos que vamos avanzando, falta mucho porque siguen pasando estas cosas. A seguir cuidándonos, acompañándonos’’, cerró.