Eldorado: familiares de víctimas de siniestros viales harán una marcha para pedir Justicia

sábado 04 de febrero de 2023 | 17:00hs.

"Basta de asesinos al volante, queremos Justicia". Con esa premisa, familiares y allegados de víctimas de siniestros viales van a manifestarse en la localidad de Eldorado. Será el próximo martes 7 de febrero, a las 18.30, en la plaza Sarmiento (Kilómetro 9).

"La marcha es para pedir Justicia", reivindicó Rosa Fernández, mamá de la docente de nivel inicial Daiana Fernández (26), fallecida en un siniestro vial ocurrido a principios de noviembre del año pasado sobre la ruta provincial 17, cuando iba camino a su trabajo.

"Mi hija murió el 8 de noviembre del año pasado, la semana que viene hará tres meses. Busco que su muerte no quede impune, porque no fue un simple accidente como dicen, existen responsabilidades y si bien está todo en manos de la Justicia, no puedo quedarme de brazos cruzados", sostuvo la progenitora.

En ese sentido manifestó que su hija "era una luchadora, batallaba día a día por sus sueños, por sus objetivos y le arrebataron su vida. El que lo hizo tiene nombre y apellido, y está libre, tranquilo".

De acuerdo a los datos brindados por la Policía, el Renault Fluence conducido por Daiana chocó de frente con una camioneta del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones en la iban dos funcionarios del organismo: Carlos Alberto P. y Ángel Gabriel H.

"La gente debe saber que no fue solo un accidente, que a mi hija le arrebataron su vida yendo a trabajar, ganando el pan de cada día. Que mis lágrimas, las de sus hermanos y de su papá no sean para nada, que sepan que ella todos los días manejaba en esa ruta y no fue como los que iban en la camioneta dicen, poniendo la culpa en mi hija que ya no está", añadió la mamá de la víctima y en esa línea apuntó a "Carlos Alberto Ponce y su compañero nunca se acercaron, nunca pidieron perdón por lo que hicieron".

"Daiana tiene una madre que luchará hasta las últimas consecuencias para que su muerte no quede impune y los culpables van a pagar por lo que le hicieron", advirtió.

La mujer puso énfasis en las y los docentes que, como lo hacía su hija, deben movilizarse varios kilómetros para llegar a las escuelas donde trabajan. "Salen todos los días a las rutas sin saber si van a regresar vivas a sus casas, por eso también ahora apelo al Consejo de Educación para que se fije en eso, que se organice de manera que los docentes no deban viajar tantos kilómetros a otras localidades".

"Esa es mi lucha, pido Justicia para que otras madres no pasen por lo que estoy pasando, de tener que llorar a mi hija que salió a trabajar, a ganarse el pan y le arrebataron su vida de la peor manera. Pido que los culpables paguen, que no quede todo escondido porque son poderosos o de alta sociedad", reclamó.

De la convocatoria serán parte familiares y allegados de varias personas que perdieron la vida en siniestros viales en la zona Norte de la provincia, con automovilistas imputados en el ámbito judicial aunque muchos de ellos con goce de libertad.