Protestaron contra la Ceel por los malos servicios

sábado 04 de febrero de 2023 | 6:04hs.

En una semana hubo dos manifestaciones, una de ellas ayer frente al edificio de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel), donde vecinos y socios de la entidad reclamaron por mejores servicios de electricidad y agua. Es porque en las últimas semanas Eldorado sufrió numerosos cortes.

Richard Berger, integrante del Frente de Lucha, una de las organizaciones que convocó a la protesta, manifestó: “La gente en los barrios está cansada del mal servicio. Hay barrios donde el agua falta varios días a la semana,, son familias que tienen muchos chicos y es difícil vivir así. Además, la energía también se corta a cada rato y los servicios son cada vez más caros. Por eso hicimos esta movilización para que escuchen a la gente”.

Por su parte la cooperativa dio explicaciones a través del síndico Roberto Haaser, que en declaraciones a la prensa responsabilizó a Emsa por los cortes de energía al expresar: “La Ceel no la corta así porque sí, cuando se producen cortes en las líneas de Emsa que alimentan a la Ceel no tenemos manera de solucionar, normalmente son problemas de las líneas que traen a la Ceel y no hay explicaciones fehacientes”.

Sobre el servicio de agua expresó que se busca brindarlo por sectores de la ciudad sólo unas horas por día para que los vecinos tengan respuestas, al admitir que “es verdad que no alcanza para todos porque las redes están obsoletas”.