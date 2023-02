El titular de la Afip denunció que recibió amenazas

sábado 04 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Carlos Castagneto, hizo ayer una denuncia policial tras recibir una serie de amenazas a través de las redes sociales en las que, además de intimidarlo con actos de violencia contra él y su familia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Las amenazas provinieron de distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía “ganas de hacerle una maldad”.

El mensaje se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca Anti K.) escribió: “Carlos Castagneto (Afip) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en Mardel.. Él y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad....” (sic).

El posteo tiene comentarios en los que se se incita a la violencia y hay amenazas de muerte.