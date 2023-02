Messi contó que sus hijos usan el “andá pa’ allá'' en momentos muy particulares

viernes 03 de febrero de 2023 | 11:45hs.

Lionel Messi habló del impacto de su icónica frase del Mundial, el “andá pa' llá, bobo” que le dijo a Wout Weghorst y aseguró que le causa cierta verguenza verse de esa manera, y que no le gusta que quede esa imagen de él, sin embargo el capitán de la Selección argentina reveló que sus hijos usan la frase en lo cotidiano de la vida familiar.

Thiago, Mateo y Ciro usan la famosa frase de su papá, el 10

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, contó Messi en una entrevista que dio al diario Olé. “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”, reveló entre risas.

Al recordar el momento con el futbolista de Países Bajos, el astro argentino dijo: “Hoy o después de haber pasado todo lo que pasó no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. No pensaba en nada pero fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes y durante el partido y por cómo terminó, pero sé que en la Argentina se hizo viral y que hasta hicieron stickers”, dijo.

También recordó el momento en el que hizo la pose del Topo Gigio a Louis Van Gaal, durante el partido y reconoció que estuvo mal.

“El Topo Gigio salió en el momento, no tenía nada pensado. Incluso cuando se pusieron 2 a 1 pensé ‘para qué mierda lo hice’, y encima después nos empataron'', cerró el capitán de la albiceleste.