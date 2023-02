Arte para compartir y manifestar lo inconsciente

viernes 03 de febrero de 2023 | 11:45hs.

Este 11 de febrero llega una nueva puesta artística al Museo de Bellas Artes Lucas Braulio Areco. Se trata de Manifiesto Inconsciente, una colección que plantea al arte desde el impulso inconsciente plasmado en las artes visuales.

Así, aquellos deseos reprimidos que de pronto quieren salir a la luz, aquellos recuerdos que guardamos en la memoria, lo más espontáneo que tenemos, lo que surge en el momento presente; todo se conjuga en una colección de obras que tiene “mucha inconsciencia consciente”, resumió Ofelia Cendra, una de las expositoras de la muestra en diálogo con El Territorio.

El proyecto lo lleva adelante la artista en conjunto con Giuliana Pinzone, para quien esta colección representa “una manera de manifestar el inconsciente de forma creativa, donde lo que importa es transmitirlo a través del color, expulsarlos instantáneamente y sin pensarlo”.

“Supongo que el inconsciente no tiene errores. Por eso, ante un lienzo, descubro lo que tengo en mi interior”, agregó Pinzone, resaltando que parte de su intimidad se refleja en la obra y desea compartirla con el público.

Desde esta perspectiva, “se puede contar una historia desde otros matices que no sean figurativos, el sentimiento o la imaginación son creadores de imágenes difíciles de explicar, por eso uso la herramienta de abstracción”, agregó la artista señalando que recuerda que una vez Cendra le mencionó que “el amor es azul” y ahí lo entendió.

Ofelia Cendra, multidisciplinaria.

En consonancia, Ofelia Cendra resaltó que desde lo espontáneo puede empezar a crear. Ya sea pintando, haciendo collage, dibujos o con las herramientas que fueren, “voy dando forma a mis obras desde la espontaneidad, esa es mi manera de trabajar”, resaltó haciendo hincapié en que, aunque las obras son de dos artistas y tienen el bagaje personal de cada una, se convergen en la temática e impronta de plasmar los inconsciente desde el color.

La muestra se inaugura el próximo 11, a partir de las 20.30 y contará con la presencia de las protagonistas así como también varios artistas invitados que estarán realizando intervenciones de poesía, música, danza, circo, pintura y más.

La cita es en el museo ubicado en calle Rivadavia 1846 y arrancará puntual, por lo que “aquellos que deseen ser parte y no perderse de ningún detalle, les rogamos que lleguen a horario para poder disfrutar de todo lo que ofreceremos en la gala inauguración”.

Sobre la experiencia de exponer juntas, las artistas señalaron que exponer con amigos y colegas del rubro o “de diferentes palos del arte” no sólo enriquece el intercambio sino además genera puentes de unión y convite. “A mí me divierte, me encanta compartir. Para mí, el arte es dar, transformar, compartir, jugar, hacer catarsis, intercambiar. El arte es amor que se disfruta y se comparte. Por eso hoy exponemos juntas y también por esa razón queremos compartirlo con el público”.