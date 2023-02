Chelsea, con Fernández en el estadio, recibirá a Fulham por la Premier League

viernes 03 de febrero de 2023 | 6:01hs.

Chelsea, con Enzo Fernández presente en el estadio Stamford Bridge, recibirá hoy a Fulham en el inicio de la fecha 22 de la Premier League.

El partido se disputará desde las 17 y será televisado por ESPN y Star+. Enzo Fernández, flamante refuerzo del club londinense en una transferencia récord, todavía no fue habilitado pero estará en el Stamford Bridge para ver a su nuevo equipo.

“Me enteré cuando terminó (la transferencia) y estoy muy contento porque tenemos un jugador fantástico”, expresó Graham Potter, DT de Chelsea, en conferencia de prensa.

El presidente del elenco portugués, Benfica. Rui Costa habló sin filtro contra el volante, que fue transferido a Chelsea: “No voy a llorar por un jugador que no se quería quedar. No mostró ningún compromiso con el Benfica. Ahí pensé que ya no podía jugar acá”, sentenció.