viernes 03 de febrero de 2023 | 6:01hs.

A más de un mes de la consagración, los festejos por la Copa del Mundo siguen y seguirán por mucho tiempo más. No obstante, los argentinos están muy pendientes de lo que será el futuro de Lionel Scaloni, quien debe firmar su continuidad como DT, y principalmente de Lionel Messi. En esta línea, el capitán de la selección campeona volvió a referirse a la posibilidad de jugar el Mundial 2026.

Desde París, Olé entrevistó al mejor jugador del mundo y le plantearon la gran incógnita sobre su futuro. “Bueno Leo, vas por más...”, le preguntaron los periodistas, a lo que Messi respondió: “Je, no hay más, no hay más -risas-” ,en una frase que recordó al gesto que le hizo a su familia luego de que Gonzalo Montiel convirtiera el penal decisivo en Qatar.

Ante esa respuesta, los entrevistadores le nombraron la Champions League y la Copa América 2024 como los próximos objetivos en su horizonte: “Ah sí, sí sí, siempre por más”, repuso el 10, quien buscará su quinta Orejona personal y la primera con el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, la Pulga puso paños fríos a la ilusión de Argentina de verlo nuevamente en un Mundial: “No sé, yo siempre dije que por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas y siga disfrutando de esto, lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene, depende de cómo vaya mi carrera.”

Luego, los periodistas le transmitieron la ilusión de todo un país de volver a verlo en una cita mundialista. Messi, aunque tímidamente, acotó que seguirá en la selección argentina: “Un ratito más me voy a quedar, hay que disfrutar de esto, hay que disfrutar esto”, aseguró.

En 2026, Messi tendrá 39 años y sería el sexto Mundial de su carrera, una marca que nunca nadie logró. Si sigue con su característica hambre de romper récords y hacer historia, la selección argentina lo recibirá con los brazos abiertos.

Los amistosos en Argentina

La última semana de marzo es la primera ventana para partidos internacionales del año y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantó que el combinado nacional disputará dos amistosos entre el 21 y 28 de marzo en el estadio Monumental de River.

“Seguraente va a quedar mucha gente afuera, está buenísimo que podamos ir a Argentina esa fecha para disfrutar lo que hicimos. Es hermoso. Lo vivimos después de la Copa América con Bolivia, que fue muy emocionante, seguramente esto será igual”, finalizó Messi confirmando su presencia.