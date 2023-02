Un hombre que tiene 102 hijos señaló que “ya es suficiente”

viernes 03 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Musa Hasahya Kesera tiene 68 años y vive en Uganda con sus 12 mujeres y sus 102 hijos. Reconoció que le es casi imposible reconocer sus nombres y satisfacer sus necesidades básicas de alimento, educación y ropa.

“Al principio era una broma pero ahora son sólo problemas. Ya he aprendido la lección de mi actitud irresponsable, de haber tenido tantos hijos de los que no puedo ocuparme”, confesó. Además, aseguró que ya quiere detenerse y no tener más niños

Se ha convertido en toda una atracción en su aldea, Bugisa, en el este de Uganda. Su gran familia vive en una casa muy deteriorada con tejado de chapa y una veintena de cabañas de adobe situadas cerca. “Con mi débil salud y menos de una hectárea de tierra para una familia tan grande, dos de mis esposas se han ido porque no podía satisfacerlas en lo más esencial”, contó el padre, que se encuentra desempleado.

Para evitar que la familia crezca aún más, sus esposas toman anticonceptivos. Él dice que no se cuida. La poligamia está autorizada en Uganda.