viernes 03 de febrero de 2023 | 2:00hs.

Pisando los 30 años de vigencia y con mucha historia en el medio, Cabezones llega mañana a Posadas para presentar su música en La Bionda a partir de las 23.

La banda de rock alternativo surgida en Santa Fe a mediados de los 90 y comandada por el vocalista y compositor César Andino, desplegará en el escenario Locura Dilello los temas de sus más de trece producciones con sonidos que van del nu metal más oscuro hasta el rock y pop y una poesía existencialista que cala alma y hueso.

Con una formación que se completa con Eugenio Jauchen en guitarra, Mariano Bernardi en bajo y Rómulo Pividori en la batería, Cabezones tendrá como teloneros a los locales Coyote Brown, Despiértate Wendy y Zenthenfly.

Las tres décadas de la agrupación consolidan un sinfín de shows, aplausos y rituales en complicidad con el público y, también este tiempo extenso atraviesa un cambio de época y un ejemplo de resiliencia y determinación siempre con el rock en el corazón. “Hacemos música porque es lo que nos apasiona, compartir con la gente que viene a los recitales y tocar con amigos… Hoy muchas cosas cambiaron desde nuestros comienzos allá por el ‘94. La industria de la música cambió con la llegada de la tecnología, y nosotros seguimos haciendo rock y gracias a Dios hay mucha gente que ama el rock y vive nuestras canciones con intensidad y eso nos impulsa a seguir tocando”, dijo Andino, único miembro original de la agrupación, en diálogo con El Territorio en la previa de su gira mesopotámica.

Esta noche el grupo tocará en Corrientes y mañana regresa a la Tierra Colorada.

Con 30 años de carrera y muchos discos grabados, ¿cuándo sucede el despegue de la banda y pasan de ser locales a sonar en todo el país y también afuera?

Tenemos unos trece discos, entre EP, algunos discos acústicos y otros álbumes de estudio, el último disco salió en 2020 y se llama 20 años, tiene 21 canciones desde el disco Alas (2000) hasta Naufragio del alma (2017) y es como un compilado de lo realizado en la carrera de la banda a partir de Alas, el disco que grabamos con Sony y que posibilitó que se nos escuche en Argentina y en el extranjero, giramos por México. Y los 2000 también marcaron nuestra mudanza desde nuestra Santa Fe a Buenos Aires, porque como banda del interior era difícil llegar a un público más masivo. Vinimos a Buenos Aires, y allá por el 2014 nos volvimos a Santa Fe, ya era otra época.

Como banda del interior del país, ¿sentís que les costó más llegar?

Era un momento diferente, no había celular ni internet, hoy por ahí es más fácil comunicarse y difundir a través de las redes sociales y plataformas de música. En ese momento era otra historia… Había que tocar mucho, también el boca en boca ayudaba, había que llevar los discos a la radio, regalar discos, hacer notas, era todo muy artesanal y paso a paso. Era imposible llegar a una audiencia de miles o millones de personas como puede pasar ahora si subís un video a una red social. En ese momento para llegar tenías que tener una compañía discográfica.

La tecnología posibilitó esa masividad y también trajo cambios en la industria de la música, y al mismo tiempo corrió la escena, hoy la música urbana es dominante, ¿cómo vive un rockero este presente?

Yo veo que como todo género, son momentos de la música, de la industria, que va cambiando, en los ‘90 era rock lo que todos consumíamos, teníamos 14 o 15 años y ya íbamos a los recitales y era una manera de vibrar con las bandas que eran de muchos estilos diferentes. Y antes, en los ‘80 también había artistas muy grosos y multitudinarios que son referentes, después creo yo hubo la última gran explosión del rock nacional con Catupecu, Massacre, Santos Inocentes, tantas otras bandas y también veníamos nosotros y era muy difícil desde Santa Fe acceder a Buenos Aires, que como te contaba decidimos cambiar nuestra manera de vivir y asentarnos en Buenos Aires. Hoy cambió tanto, que podés hacer música desde tu casa y los chicos jóvenes lo hacen por cierto, tienen una computadora y pueden hacer música, la muestran en las redes y llenan estadios ¡y bienvenida sea toda la música! Sin embargo, para nosotros no deja de ser algo extraño porque tenemos otra manera: nosotros nos juntamos en una sala de ensayo o en la casa de alguien para poder tocar y componer y algo que sucede hoy es que cada uno puede tener un estudio en su casa, que eso era algo impensado también. Lejos de querer explicar un género musical -porque es una tarea inagotable-, creo que corren estos tiempos: los chicos están muy adentro de todo lo que es la tecnología y a partir de ello hay una gran diferencia generacional que no es ni buena ni mala, nosotros queríamos salir a la calle y ver el mundo y los chicos hoy se quedan adentro de sus casas e igual están conectados… sin dudas algo cambió.

Aún con estos cambios generacionales y en la industria, son una banda que llegó y se mantiene en plena vigencia y popularidad...

Y es aprovechar las oportunidades que tenemos para tocar en recitales, festivales, hay mucha gente que ama el rock, gente de 30, 40 años sigue viniendo a los recitales y nosotros seguimos tocando, también hay más jóvenes pero no son tantos. Por ejemplo, se dice que no se sacan más discos porque la gente no los compra, y en realidad la gente compra discos, no en la proporción que se compraba antes, pero hay gente que quiere tener el disco físico. Uno trata de seguir tocando, ir para adelante siempre, seguir siendo fiel a la música, compartiendo con amigos y con la gente que le gusta la música que uno hace, seguimos yendo a todos lados y la gente sigue respondiendo. Yo siempre valoro el esfuerzo que hace la gente para ir a un concierto, cuando elige una banda y paga una entrada; en estos tiempos difíciles económicamente el entretenimiento suele quedar relegado porque primero hay que comer, pagar las cuentas. Que alguien tome un cole, pague una entrada y venga a escucharte, para mí es una emoción y un agradecimiento eterno.

¿Sacan nuevo material?

En marzo vamos a estar sacando dos nuevos sencillos con videoclip para que la gente los vaya viendo, estamos trabajando y grabando nuevas canciones y vendrán más novedades y nos vemos pronto en La Bionda, esperamos reencontrarnos con el público de Posadas, hace bastante no vamos y nos encantará tocar ahí, será un show de hora y media por ahí donde vamos a hacer muchos, muchos temas.



Para agendar

Cabezones en La Bionda

La banda de rock santafesina tocará mañana desde las 23 en La Bionda, avenida Mitre 2470. Telonearán los locales Coyote Brown, Despiértate Wendy y Zenthenfly. Anticipadas hasta mañana al mediodía $1.000, en That Metal Shop y La Bionda.