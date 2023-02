Cande Tinelli y su separación de Coti: “Volví a ser libre”

viernes 03 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Cande Tinelli siempre cultivó un perfil bajo con respecto a su vida privada. Si bien desde hace dos años se mostraba en pareja con Coti Sorokin, en septiembre pasado habían tenido una crisis mientras trabajaban juntos en Canta Conmigo Ahora, el programa que conducía su papá, Marcelo Tinelli. Y desde entonces, luego de unas idas y vueltas, unos cuantos rumores y algunos mensajes crípticos en redes, se confirmó la separación entre ellos.

En principio, fue el músico e influencer quien lo reveló públicamente.

En diálogo con LAM (América) enfrentó las versiones y en primer lugar, no quiso hacer referencia a las últimas publicaciones de la hija del conductor, sobre todo a las que hablaban de una supuesta infidelidad de parte de él. “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así”, señaló el músico.

Al respecto, en la tarde del miércoles, Cande habló con LAM acerca de su separación con el cantante. “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”, disparó la hija de Marcelo.

Y continuó con su descargo: “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.