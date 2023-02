Cómo mantener los dientes bien limpios: tips para padres

jueves 02 de febrero de 2023 | 20:01hs.

La sonrisa puede ser lo primero que notan otras personas, pero la salud dental es una parte esencial del bienestar general. Los buenos hábitos de higiene bucal pueden prevenir las caries, las enfermedades de las encías y otros padecimientos. Es por eso que el odontólogo posadeño Andrés Luna compartió algunos consejos tanto para niños como para adultos para tener en cuenta y cuidar mejor a los dientes.

Antes de acudir a una cita odontológica con un niño es importante que se charle con él, hay que explicarle que visitarán al especialista. Esto le dará confianza, se puede jugar con él, siendo el paciente y viceversa.

Se recomienda el uso de un cepillo dental adecuado a la edad del infante con un diseño específico, con pasta dental fluorada, siempre y cuando no haya riesgo de ingesta, acompañado con el uso de hilo dental.

Cuando asista con su hijo a la consulta odontológica no le mienta diciéndole que lo llevará a otro lado, esto hará que el piense que se trata de algo malo, pues tienen que engañarlo para que acceda a ir al consultorio.

Hay que comenzar el cepillado tan pronto como el primer diente temporal aparezca. También se debe dedicar unos dos minutos al cepillado, cada vez que se haga. En bebés no se recomienda tanto tiempo, sino que el cepillado sea efectivo para eliminar la placa bacteriana sin tener en cuenta el tiempo ni la técnica empleada.

Luna también indicó que de 0 a 3 años, se debe utilizar una cantidad de pasta del tamaño de un grano de arroz. Utilizar pasta dental con una concentración de 1000 ppm (partes por millón de flúor) de flúor. No se ha demostrado que las pastas dentales con menor concentración de flúor aporten una prevención adecuada.

A partir de los 3 años, utilizar una cantidad de pasta del tamaño de una arveja. Utilizar pasta dental con una concentración de 1000 ppm de flúor para niños de 3 a 6 años y para mayores de 6 años de edad se recomienda 1450 ppm de ión flúor. No se ha demostrado que las pastas dentales con menor concentración de flúor aporten una prevención adecuada.

Con la mejor evidencia disponible, se observa que la mejor combinación es usar una pasta dental de alta concentración en pequeñas cantidades para niños por debajo de los seis años. Por esta razón es importante mostrar a los padres de qué hablamos al referirnos a las cantidades.

Una de las tareas que se tiene como padre es la de supervisar el cepillado de los hijos, por lo menos hasta los ocho años, que es la edad en la que se considera que un niño ya tiene la habilidad motora suficiente para cepillarse correctamente. Hay que recordarles que se han de cepillar todas las caras de los dientes

Por otro lado, hay que tener presente a la fluorosis, que es una anomalía en la superficie de los dientes, que afecta a la calidad del esmalte o de la dentina en aquellos pacientes que tuvieron una ingestión excesiva de fluoruros en su infancia (momento en el que se produce la formación de los dientes). Esto ocurre si se permite que el niño ingiera la pasta directamente del tubo.



Para niños y grandes

La lengua juega un papel muy importante en la limpieza bucal, su correcta higiene ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y el mal aliento. No hay que olvidarse de cepillar la lengua.

Por otro lado, el uso correcto del hilo dental elimina la placa bacteriana y partículas de comida en lugares donde el cepillo dental no puede alcanzar fácilmente. Hay que acudir al odontólogo cada seis meses para que practique una valoración del estado de los dientes y realice una limpieza general.

Hay que evitar abusar de bebidas como el café o refrescos ya que oscurecen los dientes. Hay que cepillar los dientes de forma suave, ya que un cepillado agresivo puede generar lesiones o daños en las encías.

La dieta juega un importante papel en el cuidado de tu salud oral, por lo que una dieta balanceada y el cepillado correcto de la boca garantiza una boca saludable.

Tampoco hay que causar demasiada presión sobre los dientes. Al morder alimentos demasiado duros, como las semillas, o tratar de abrir objetos como tapas de botellas con los dientes, se pueden astillar y causar fisuras o fracturas que pueden resultar en sensibilidad en los dientes.

Es importante empezar a usar hilo dental desde el punto de unión de un molar con el de al lado, ya que será un reservorio de alimentos difícil de eliminar con el cepillo.

Beber agua fluorada puede ayudar a prevenir la caries dental. Si se elige beber agua embotellada, hay que buscar la clase de agua que sea fluorada.